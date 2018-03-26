«Я всегда получаю то, что хочу»: чем запомнится Сергей Мавроди

Сегодня в одной из московских больниц на 63-м году жизни скончался основатель легендарной МММ Сергей Мавроди . Предварительная причина смерти — сердечный приступ. О том, чем запомнится родоначальник финансовых пирамид, читайте в материале портала Москва 24.

Пирамида из трех букв В 1989 году Сергей Мавроди основал кооператив МММ, на базе которого создал несколько десятков коммерческих структур, в том числе и акционерное общество «МММ», ставшее крупнейшей в истории России финансовой пирамидой. Впоследствии от нее фактически пострадали от 10 до 15 миллионов граждан.

Основателями компании стали сам Мавроди, брат Вячеслав и супруга брата — Ольга Мельникова. В название кооператива вошли первые буквы фамилий учредителей. В 1994-м акции МММ поступили в свободную продажу. Всего за полгода были достигнуты невиданные ранее в других структурах результаты: 15 миллионов вкладчиков, аккумуляция трети бюджета страны, рост цен на акции в 127 раз.

Вскоре Сергей был арестован по подозрению в неуплате налогов возглавляемой им фирмы «Инвест-Консалтинг», но через два месяца отпущен на свободу. В дальнейшем Мавроди стал депутатом Госдумы . Выиграв выборы, бизнесмен ни разу не появился на заседаниях, но в то же время Мавроди не пользовался финансовыми преимуществами и льготами парламентария. Сергей не получал депутатскую зарплату, не пользовался служебной машиной, квартирой и дачей.

В 1996 году единогласным решением других депутатов Мавроди лишился мандата, после чего следствие против предпринимателя возобновилось. Только теперь обвинение предъявлялось не просто в сокрытии налогов, но еще и в мошенничестве. В 1997 году МММ было признано банкротом, а Мавроди попал в государственный и даже международный розыск.

В начале 2003 года Мавроди был арестован в Москве, а в 2007-м был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Практически весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие. Но после освобождения он немедленно взялся за старое — создал МММ-2011, причем не скрывал, что его новая организация будет финансовой пирамидой. Затем была МММ-2012, которая также быстро обанкротились.

Ганы и В 2016 году Сергей Мавроди прославился очередной аферой: предприниматель разместил на африканских интернет-ресурсах послания о финансовом коллапсе и предложил жителям ЮАР Нигерии вложить деньги в МММ. Офера в очередной раз сработала: к концу года в ЮАР пирамида прекратила существование, а в 2017 году эта же участь ждала и нигерийцев.

Также в 2016 году Мавроди объявил о создании собственной криптовалюты — Mavro ("мавро"). Она, по его словам, должна была стать новым «цифровым золотом». В марте 2018-го планировал ее запустить, но так и не успел этого сделать.

Книги и фильмы Сергеем Мавроди написано много произведений в разных жанрах. Есть проза, стихи, поэмы, пьесы, киносценарии. Роман «Сын Люцифера (Искушение)», новелла «Пирамида» (по которой не так давно был снят фильм), «Тюремные дневники», «Карцер» и другие произведения в основном были написаны им во время заключения.

В 2015 года на YouTube был запущен сериал «Зомби», где Сергей Мавроди выступил автором сценария и саундтреков. За полгода сериал набрал почти 105 миллионов просмотров. В марте 2017-го состоялась премьера сериала «Антимир», который также стал популярным.

Личная жизнь В 1993 году Сергей Мавроди женился на украинской фотомодели Елене Павлюченко, победительнице нескольких конкурсов красоты. Молодые люди поженились, хотя вместе никогда не проживали. Как выяснилось, «строитель пирамид в принципе не понимал, как можно жить вместе с женщиной. Находясь в СИЗО , Сергей решил, что должен дать своей возлюбленной свободу. Он сам подал на развод и отказался от свиданий с супругой. По некоторой информации, Елена после развода воспитывала их совместную дочь, родившуюся в 2006 году.

Из последнего интервью В последнем опубликованном интервью журналу Forbes Сергей Мавроди признался, что не имел мечты и получал всегда то, что хотел. Также он утверждал, что тратил все свои деньги на благотворительность.

»Разрушение финансовой системы и финансовый апокалипсис — лучшая благотворительность для общества", — отмечал Мафроди.

Также он считал жизнь «лучшим наставником». И на вопрос, что бы он изменил в своей жизни, Мавроди ответил — «ничего».