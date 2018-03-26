Завод «Кнауф» в Чапаевске запустят в 2018 году

Первым пунктом визита стал чапаевский филиал ООО «Кнауф Гипс Челябинск». Завод по производству гипсового вяжущего и сухих строительных смесей, объем инвестиций в который оценивался более чем в 1,2 млрд руб., сейчас в режиме пусконаладки. Директор филиала Антон Назаров показывает площадку завода, производство на котором пока не запущено в полную силу. После банкротства генподрядчика предприятию пришлось достраивать завод своими силами, что и сдвинуло сроки сдачи. Предприятие пока работает в тестовом режиме, официальный запуск планируется в этом году.

Сейчас на предприятии трудится более 30 человек, после запуска будет 60. Предусмотрена программа обучения в филиалах и в учебных центрах группы «Кнауф». Последние взаимодействуют с учебными учреждениями. Вкладывая свои инвестиции в завод его руководство решало и задачу импортозамещения: большая часть оборудования на нем — российского производства. Упаковочные мешки, от качества которых зависит срок хранения продукции — тоже наши, отечественные. Завод по производству сухих строительных смесей является якорным резидентом индустриального парка «Чапаевск», которым управляет АО «ПромПарки» — организация, уполномоченная на эту деятельность правительством Самарской области

Заместитель главы Чапаевска по экономике и финансам Владимир Чекулаев рассказывает, что в городе радуются появлению нового завода и рассчитывают на создание кластера, связанного с производством строительных материалов. Тем более, что завод «Кнауф» также планирует расширять производство.

А помимо него на обеспеченном коммуникациями участке парка выгодно размещаться и другим предприятиям. Как стало известно на заседании общественного совета, сейчас идет активное обсуждение двух проектов, которых инвесторы намерены реализовать в индустриальном парке — производство древесно-полимерного композита и производство резины и резиновой крошки.