«АМГ Партнерс»: как бывший юрист ЮКОСа, корпоративный консультант и известный ресторатор зарабатывают на юридическом консалтинге

Основатели бюро «АМГ Партнерс» известны не только среди юридического сообщества: это бывший юрист ЮКОСа и правозащитник Светлана Бахмина , адвокат и совладелец любимых московской либеральной тусовкой ресторанов «Жан-Жак», « Джон Донн » и «Маяк» Дмитрий Ямпольский и специалист по корпоративному праву Мария Благоволина, консультировавшая международные компании. Объединив разные компетенции и опыт, они построили юридическую компанию, которая решает проблемы клиентов по принципу «службы одного окна» (компаниям помогает заключать сложные сделки, предпринимателям — избегать «сумы и тюрьмы», семьям — делить биткоины при разводе), а зарабатывает на абонементах (в 2017 году выручка компании составила 60 млн рублей). Все это — на крайне непрозрачном рынке, который почти не регулируется и полон сомнительных контор с неадекватным ценником и методами «решения вопросов» из 90-х. Партнеры рассказали Inc., когда готовы засудить собственного клиента и когда — помогать бесплатно, как страхуют себя от финансовых рисков и чего ждут от нашествия роботов-юристов.

В 2017 году посетитель одного из московских ресторанов разместил в Instagram пост о том, что во время посещения заведения отравился. Юристам пришлось провести целое расследование — просматривать камеры видеонаблюдения, опрашивать поваров и врачей, — чтобы доказать, что пост — неправда (в итоге рассказ об отравлении был удален, на его месте появились извинения). Делом занималось бюро «АМГ Партнерс», которое создали бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, корпоративный консультант Мария Благоволина и адвокат и предприниматель Дмитрий Ямпольский — чтобы защищать интересы бизнеса и зарабатывать на этом.

Их преимуществом стало сочетание разных компетенций: Светлана Бахмина благодаря ЮКОСу знала, как устроена работа юристов в крупных компаниях и какие услуги им нужны от внешних консультантов, а печальный опыт тюрьмы помог ей более тщательно подходить к оценке рисков. Мария Благоволина, успевшая поработать в международной юридической компании Allen & Overy, хорошо представляла себе, как должен быть устроен образцовый юридический бизнес изнутри. Наконец, Дмитрий Ямпольский — не только адвокат, но и бизнесмен — умел на каждое дело взглянуть глазами заказчика и подсказать, что именно хочет получить от юридического консультанта предприниматель.

За счет этого партнерам удалось «закрыть» сразу несколько направлений — от корпоративного и трудового права до интеллектуальной собственности и криптовалют, — и работать по принципу «одного окна» — не решать отдельные задачи, а вести переговоры, представлять интересы клиента в советах директоров, участвовать в заключении сложных сделок и т.д.

— Проблема локальной юридической помощи в том, что она помогает решить маленькую часть от общего объема задач. Но бизнес хочет получить от юриста не просто формальный совет, а комплексное решение, которое поможет ему организовать всю деятельность. Недостаточно написать один договор в рамках сделки — важно посмотреть на всю сделку целиком, — говорит Ямпольский.

«АМГ Партнерс» в цифрах:

источник: данные компании

клиентов получают юридическую поддержку в первом квартале 2018 года

10–25 тыс. рублей — стоимость часа работы юриста, в зависимости от квалификации

юристов постоянно работают в компании

млн рублей — выручка за 2017 год млн — планируемая выручка компании на 2018 год Дмитрий Ямпольский, Мария Благоволина и Светлана Бахмина. Фото: Семен Кац / Inc.

Юристы с железной хваткой

Партнеров познакомил общий знакомый — Александр Гофштейн , адвокат из бюро Генриха Падвы : Ямпольский и Благоволина много работали с ним по уголовным делам, а Бахмина была его подзащитной. Недолго думая, они назвали компанию его инициалами.

— На рынке масса юрфирм, названных по фамилиям основателей, — причем широкому рынку эти фамилии ничего не говорят. А если состав партнеров меняется, каждый раз добавлять и убирать фамилию? Нам этого не хотелось, поэтому мы выбрали нейтральное название, — говорит Мария Благоволина.

До этого у Ямпольского и Благоволиной уже было юридическое бюро «Седов Ямпольский» (партнер Леонид Седов вышел из бизнеса и занялся производством тортов) — на его базе и появились «АМГ Партнерс». Вкладываться в новый бизнес пришлось по минимуму — у Ямпольского уже был офис в тихом переулке возле Остоженки, и Бахмина со своей командой просто въехали туда (поэтому партнеры затрудняются назвать начальные инвестиции). Молодому поколению клиентов не нужен офис — многие общаются по Skype или FaceTime, но его наличие — скорее вопрос солидности и престижа для юрфирмы, говорит Мария Благоволина.

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На прямую рекламу партнеры тратиться не стали — она просто не работает, говорят они. В этом они учли ошибку Светланы Бахминой, которая, начиная работать в «СПБ», пыталась размещать рекламу своей фирмы в приложениях к газетам «Ведомости» и «КоммерсантЪ», но получила «пустые» звонки «от каких-то неуравновешенных граждан». Большая часть клиентов приходила и приходит в «АМГ Партнерс» благодаря личным связям и репутации основателей. Например, несколько международных компаний пришли вслед за Благоволиной, которую знали ее еще по Allen & Overy — впрочем, она подчеркивает, что не «уводила» клиентов: это считается неэтичным и может испортить конторе репутацию на рынке. Лучше всего работало сарафанное радио и профессиональные успехи:

— В моей практике был случай: два владельца компании делили бизнес, шла корпоративная война. Оппоненты пытались нас переманить или и убедить выйти из дела, а когда не получилось, запомнили — и в следующий раз обратились к нам, говоря, что им нужны такие надежные юристы «с железной хваткой», — рассказывает Бахмина.

Сейчас большая часть клиентов «АМГ Партнерс» — средний бизнес, однако есть и несколько крупных компаний из разных отраслей — в том числе международная платежная система, нефтетрейдер, производитель медицинского оборудования и др. Со многими бюро работает по несколько лет.

Партнеры АМГ Светлана Бахмина

Бывший юрист компании ЮКОС. В 2004 году ее арестовали после очередного допроса в рамках «дела ЮКОСа», после чего осудили по обвинению в присвоении имущества компании и неуплате налогов. Правозащитники выступали за ее помилование, Светлана вышла на свободу

досрочно в 2009 году; в заключении она родила дочь. После освобождения основала собственную юридическую фирму «СПБ» («Система поддержки бизнеса»), а с 2017 года стала совладелицей и партнером в «АМГ Партнерс». Кроме того, Бахмина стала соучредителем благотворительного фонда «Протяни руку», который помогает заключенным и их семьям (в том числе освободившимся женщинам с маленькими детьми), и запустила проект «Открытый список» — это база данных жертв массовых репрессий в СССР.

Мария Благоволина

Потомственный юрист, внучка известной московской адвокатессы Марии Сергеевны Благоволиной. Благоволина-младшая окончила МГИМО , работала в консалтинговой компании Allen & Overy, где занималась трудовым и корпоративным

правом. В 2012 году Дмитрий Ямпольский пригласил ее управляющим партнером в его компанию «Седов Ямпольский», которая в 2017 году преобразовалась в «АМГ Партнерс».

Дмитрий Ямпольский

Адвокат и бизнесмен, совладелец ресторанной группы Table Talk (в нее входят сети ресторанов «Жан-Жак», «Джон Донн», кафе «Март», «Квартира 44», «Маяк» и др). Окончил юрфак МГУ , с 2000 года работал в бюро Генриха Падвы, где специализировался на уголовных делах, а в 2012 году вместе с корпоративным юристом Леонидом Седовым открыл юридическое бюро «Седов Ямпольский». Является сооснователем холдинга W1, куда входят агентство недвижимости W1 Evans, консалтинговая фирма W1 Advisory и фонд прямых инвестиций W1 Partners. В этом году Ямпольский открывает две компании в Великобритании : Visit Health по вызову на дом медсестер и образовательный проект Ray Education. Активно занимается благотворительностью — входит в правление фонда помощи хосписам «Вера» и является соучредителем фонда «Друзья».

Светлана Бахмина, Мария Благоволина и Дмитрий Ямпольский. Фото: Семен Кац / Inc.

Засудить клиента

Хотя у каждого из партнеров уже был опыт ведения бизнеса, удержать на плаву новую компанию поначалу было тяжело. Чтобы сэкономить, IT и бухгалтерию, не говоря уже о PR, с самого начала отправили на аутсорс. Так же работают, например, с аудиторами — привлекают их на проекты по сопровождению сделок, потому что держать в штате слишком дорого. В компании сейчас работает 11 юристов и всего 3 человека из «поддержки» — административный директор, секретарь и бухгалтер.

Однако экономия не помогла, когда компания столкнулась с волной неплатежей, в том числе от постоянных клиентов, — в 2017 году многие бизнесы не могли получить доступ к деньгам, замороженным в подвергшихся санации банках. В таких случаях приходилось подолгу ждать оплату счетов — или даже полностью их списывать:

Мария Благоволина и Дмитрий Ямпольский. Фото: Семен Кац / Inc.

— Разморозка часто требует времени — не пойдешь же ты судиться со своим давним клиентом в такой ситуации, — говорит Бахмина.

Впрочем, с некоторыми клиентами приходится поступать по всей строгости. Например, в практике Светланы Бахминой был случай, когда компания по поставке игровых автоматов обратилась за помощью в ведении судебного дела, а потом предъявила претензию, что считает полученные услуги и консультации бесполезными. Компания отказалась оплатить последний счет и потребовала вернуть часть аванса.

— Это были небольшие деньги, но мы впервые с таким столкнулись и очень удивились. Пришлось идти в суд и доказывать, что услуги были выполнены, — и мы еще взыскали с них сумму, которую они были нам должны. Мы сначала не планировали требовать эти 50 тыс. рублей через суд, потому что это дорого и логистически сложно, но получив иск, вынуждены были защищаться, — говорит Бахмина.

У новых клиентов, чтобы перестраховаться, «АМГ Партнерс» просит предоплату до 50% от предполагаемого вознаграждения. В России это пока не самая распространенная практика — но едва ли не единственный способ застраховаться от недобросовестных клиентов. Как правило, стоимость юридических услуг зависит от времени — это либо почасовая оплата (час работы помощника юриста стоит от 5 тыс. рублей, партнера высокого уровня — от 20-25 тыс. рублей), либо фиксированная сумма, рассчитанная исходя из предполагаемого объема работы. Но в расчетах легко ошибиться:

— Можно угадать — потратишь, как планировал, 100 часов и заработаешь 1 млн рублей. Но иногда не угадал и потратил 200 часов — а миллион остался все тот же, — говорит Бахмина.

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Поэтому «АМГ Партнерс» предлагают клиентам абонентскую плату: так компании проще рассчитывать ежемесячный бюджет, а клиенты получают возможность обращаться к юристам по любым вопросам. Количество часов в месяц оговаривается заранее, и если объем работы сокращается, абонентская плата может быть и снижена — для бюро это все равно выгоднее, чем отпустить клиента на почасовую оплату.

Фото: Семен Кац / Inc.

Нерегулируемые юристы

В России зарегистрировано более 100 тыс. юридических фирм, причем почти половина из них — после 2011 года (данные Европейского университета в Санкт-Петербурге ). Среди них есть и крупные западные компании — такие, как британские Allen & Overy и Clifford Chance, американская Cleary Gottlieb и др. — они обычно занимаются трансграничными слияниями и поглощениями, консультируют крупный бизнес по корпоративным вопросам. Большая четверка — PWC, Deloitte, Ernst & Young и KPMG — это аудиторские компании, у которых есть свои юридические департаменты. Но более 60% от всего рынка юридических услуг — конторы численностью в несколько человек.

При этом российский юридический рынок (в отличие от адвокатской деятельности) почти никак не регулируется. Для того, чтобы учредить юридическую компанию, даже необязательно иметь диплом юриста. Для клиентов это создает сложности: уровень оказания юридических услуг низок, а их стоимость у разных компаний может различаться в десятки раз (так, представление интересов компании в Арбитражном суде Москвы по делу о нарушении контрагентом договора поставки стройматериалов может стоить от 70 тыс. до 3,5 млн рублей). Но для юрфирм вроде «АМГ Партнерс» это скорее благо:

Александр Железников

управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры»:

— В юридической среде попытка «решать вопросы» коррупционным путем — настолько распространенное явление, что президент Путин в одной из своих программных речей указал на необходимость отказаться от практики применения уголовного права в области хозяйственных отношений. Возбуждение уголовных дел друг против друга — это очень распространенная практика еще с 90-х. Но «решала» идет против закона об адвокатской деятельности, который запрещает гарантировать клиенту какой бы то ни было результат. Мы периодически сталкиваемся с тем, что этого требуют некоторые клиенты, — приходится объяснять, что мы занимаемся уголовным процессом, а не уголовным результатом.

Величина юридической конторы — признак не качества, а, скорее, цены. Малому и среднему предпринимателю вряд ли стоит обращаться в «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», потому что это адвокатский «Газпром» . Справедливая цена услуг — один из признаков адекватности, а адекватность юриста — лучшая рекомендация.

— На рынке стало появляться больше фирм среднего уровня: опытные юристы уходят из крупных международных фирм, хотят заниматься чем-то своим, при этом у них есть понимание того, какие именно услуги нужны бизнесу. Хотя конкуренция растет, все равно больше клиентов приходит именно к нам, — говорит Благоволина.

Другая проблема — ошибки юристов, которые приводят к убыткам или другим негативным последствиям. В таких случаях международные юридические компании используют «страховку от ответственности»: если предприниматель последовал совету юриста и понес убытки, он обращается за возмещением вреда в страховую компанию. В России такая практика почти не применяется, говорит Благоволина:

— Мы не используем такую страховку, поскольку институт страхования ответственности в России очень плохо развит. Вообще юридический рынок должен регулироваться — должен быть порядок, принципы и критерии оказания услуг.

Бывают и обратные ситуации: юристы предлагают клиенту план действий, а клиент отказывается. В этом случае «АМГ Партнерс» могут отказаться от сотрудничества:

— Если путь, который мы предлагаем, не устраивает клиента — такое сотрудничество невозможно. Бывали случаи, когда клиент не слушал наших рекомендаций, обращался к другим юристам, а результат был тот же негативный, что мы «предсказывали» на первой встрече. К сожалению, некоторые проблемы, как и болезни, не лечатся, — говорит Светлана Бахмина.

У юридического бизнеса есть и темная сторона — когда юристы выступают в роли тех, кто «договаривается» со следователями и судьями и «решает вопросы». Это противозаконно, однако является распространенной практикой, рассказали Inc. источники на юридическом рынке.

Наконец, работа в области юриспруденции связана с постоянными этическими коллизиями. Например, однажды «АМГ Партнерс» выступила на стороне крупного ресторанного холдинга из структур Дмитрия Ямпольского против инвалида-колясочника, который добивался реализации права на доступную среду. По словам Марии Благоволиной, истец успел замучить исками весь ресторанный рынок — по его многочисленным жалобам было очевидно, что он зарабатывает сутяжничеством, злоупотребляя своим положением, хотя со стороны судебная тяжба с инвалидом могла выглядеть иначе. При этом бюро считает необходимым заниматься благотворительностью — бесплатно оказывает юридические услуги фондам «Вера», «Друзья», «Протяни руку».

— НКО — сложно регулируемая область: юристы следят, чтобы не было злоупотреблений, чтобы была открытость, был контроль за тратой средств, за наймом сотрудников и волонтеров и пр. Объем работ иногда огромный, — признается Мария Благоволина.

Дмитрий Ямпольский, Мария Благоволина и Светлана Бахмина. Фото: Семен Кац / Inc.

Дележ совместно нажитых биткоинов

Растить бизнес основатели «АМГ Партнерс» планируют во многом за счет нового направления — консультирования блокчейн— и криптовалютных проектов. Услуги в этой сфере нужны, поскольку бизнес там уже есть, а регулирования еще нету, говорит Мария Благоволина. Многие приходят консультироваться о рисках ICO и особенностях других юрисдикций, а недавно бюро столкнулось с серией абсолютно новых запросов — когда семьи не знают, как делить биткоины при разводе (криптовалюты в России пока что имуществом не считаются).

Светлана Бахмина. Фото: Семен Кац / Inc.

— К нам не так давно пришла клиентка, которой предстоит развод. С домом понятно, с машиной понятно, счета в банке тоже можно поделить, а еще она вспомнила, что муж покупал биткоины, — как делить содержимое криптокошелька? Криптовалюта может стать инструментом для нечистоплотного вывода семейных денег (или денег бизнес-партнеров), а значит, число запросов в этой сфере будет расти, — говорит Благоволина.

Чтобы развиваться в этом направлении, «АМГ Партнерс» уже начали расширять команду, а также завели Telegram-канал, где публикуют новости и юридические кейсы из области ICO и криптовалют. Основатели решили развивать компанию в эту сторону, в том числе чтобы в ходе технического прогресса не остаться за бортом: с некоторыми функциями юристов уже справляются роботы (а в начале 2017 года глава Сбербанка Герман Греф объявил, что за счет автоматизации собирается сократить штат юристов на 3 тыс. человек).

— Угроза, что роботы потеснят юристов, безусловно, есть, поэтому мы стараемся следить за тенденциями и смотреть, что предлагает рынок. Если появляется спрос на новые услуги, их нужно предлагать, — говорит Мария Благоволина.

По словам Ямпольского, юридическая отрасль сегодня работает уже не так, как 10 лет назад, — она становится все более мобильной.

— Сто лет назад адвокаты и юристы сидели в роскошных кабинетах, к ним записывались на прием, это был медленный процесс. Сейчас мне как предпринимателю нужна быстрая, адекватная и понятная услуга, которая приводит к конкретному результату в моем бизнесе. Юрист должен становиться консультантом не только в области права, — говорит Ямпольский.

В этом году компания планирует открыть офис в Лондоне, чтобы эффективнее представлять интересы клиентов за рубежом, — и хотела бы за счет этого расширения добиться выручки в $2 млн за 2018 год. Все это станет возможным, если не помешает политическая обстановка, отмечает Мария Благоволина: если потребность в услугах юристов из России в Великобритании останется, то и филиал будет открыт, — будут «решать по обстановке», говорит она.

Как преуспеть в юридическом бизнесе: лайфхаки и уроки «АМГ Партнерс»

Сэкономьте на офисе

Несмотря на то что некоторые клиенты привыкли обращать внимание на имидж — офис в центре, дорогую мебель, хороший кофе, — все равно главным остается качество работы.

Не фокусируйтесь на одном клиенте, даже если он крупный

В начале нашего бизнеса у нас все сотрудники были загружены одним крупным клиентом. Мы немного расслабились и меньше занимались развитием, чем стоило бы, — в результате безвозвратно упустили нескольких других клиентов (а также рисковали бизнесом, если бы якорный клиент нас «кинул»).

Будьте на связи 24 часа в сутки

Ценность юриста — умение быстро реагировать на запрос клиента. У больших юрфирм средняя скорость ответа ниже из-за более сложных внутренних процессов — используйте скорость как свое преимущество.

Цените свое время

Звонит друг или знакомый и говорит: «Меня увольняют, что делать?» Ты как юрист по трудовому праву подсказываешь, потом еще и еще, а потом получается, что работаешь бесплатно. Надо четко говорить: вот на это мы потратили полчаса и готовы это списать, но дальнейшие советы — это оплачиваемые услуги.

Берегите репутацию

Иногда важнее отговорить клиента от рискованной сделки и потерять деньги, зато сохранить репутацию, — потом этот клиент придет с еще более крупной сделкой. Важно понимать, что вы реально можете сделать для клиента, и честно ему об этом рассказывать — иначе нарушаешь принципы этики и профессионального самоуважения. Например, если мы не разделяем позицию клиента или не видим для нее правовых оснований, то не будем ее отстаивать.

Не работайте с теми, кто не разделяет ваши ценности

В небольшом коллективе очень важно, чтобы ваши взгляды на профессию и жизнь в целом совпадали. Стопроцентно работающего способа найма подходящих людей нет — я обычно полагаюсь на интуицию и жизненный опыт, обращая внимание, в том числе, на то чтобы у человека был широкий кругозор, желание самосовершенствоваться и развиваться.