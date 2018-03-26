«Уже не придется мечтать»

Красноярск — город-миллионник, и как у любого крупного города у него есть транспортные проблемы. Несомненно, ему бы не помешало собственное метро, и, что самое интересное, в 90-х годах его начали строить, но по разным причинам так и недостроили. Однако сейчас у красноярцев вновь появилась надежда на то, что у них все же появится собственная подземка. «Лента.ру» рассказывает о том, как строили красноярское метро.

В самом деле? Метро в Красноярске? Если для красноярцев планы его создания — далеко не секрет, то многие россияне о нем даже и не подозревают. Планы построить в Красноярске подземку были еще в начале 80-х годов прошлого века, когда в 1983 году ЦК КПСС принял решение о его необходимости. Проектировать его стал «Харьковметпроект», но в 1989 году все проекты метро в советских городах были заморожены.

В 1993 году по инициативе Валерия Зубова власти края вновь приступили к планам построения метрополитена, на этот раз уже всерьез. До конца своей жизни Зубов, теперь будучи депутатом Госдумы, активно ратовал за осуществление проекта. Но несмотря на то что он стартовал много лет назад, конца и края ему пока не видно.

«Когда-то в детстве я мечтала поехать в Москву и покататься на метро. Теперь это кажется смешным, тем более что моим детям уже не придется мечтать и так далеко ездить, чтобы увидеть эту необычную железную дорогу под землей», — рассказывала репортер красноярского телеканала. Шел 1997 год, и городской чиновник утверждал на камеру, что «обратного хода уже нет» — правительство давно утвердило выделение средств на эту инициативу. В самом деле, рассуждал он, если край откажется от идеи строительства метро, средства, полученные его администрацией, просто вернутся в федеральный бюджет — а кому это надо?

Тем не менее, несмотря на радужные планы, вскоре оказалось, что государственных средств на уже идущее строительство катастрофически не хватает. Но повод для оптимизма оставался — был создан негосударственный фонд сбора средств на постройку метрополитена, в который власти города призывали активно вкладываться бизнесменов. Первая ветка должна была пройти от кинотеатра «Строитель» до Коммунального моста, работы шли. Под строительство осушили мешавшее ему озеро и хотели снести несколько домов.

Но уже к декабрю стало ясно, что дела плохи. Денег из федерального бюджета практически не поступало, а фонд поддержки строительства метро начал распространять лотерейные билеты, предлагая таким образом горожанам сделать вклад в это нелегкое дело. На местных телеканалах крутили рекламу лотереи. Те, кто приобретал билет, мог попытаться выиграть главный приз — двухкомнатную квартиру.

Наступил 1998 год, и в августе разразился экономический кризис. Понятно, что ни о каком финансировании строительства метро в такой ситуации речь уже не шла. Местные СМИ перестали упоминать стройку века в своих репортажах. «В настоящее время работы приостановлены, но, конечно же, в ближайшее время они снова начнутся, иначе жизнь просто остановится», — несколько обреченно комментировал ситуацию главный архитектор проекта Михаил Меркулов

Действительно, хотя и вяло, но до 2002 года стройка продолжалась. Была приобретена тоннелепроходческая машина «Ловат», вырыли часть тоннеля и обустроили подсобные помещения на первой ветке. Увы, денег было настолько мало, что даже запуск машины откладывался — средств на это просто не хватало.

Расходы на строительство метро были разделены между краевым и федеральным бюджетом, и согласно плану из бюджета края должно было выделяться по 2 миллиарда рублей каждые пять лет. Краевые депутаты посчитали, что такими темпами метро окупится только через несколько сотен лет и, отказавшись «закапывать деньги в землю», порекомендовали заморозить проект.

Но эпопея продолжилась — ведь законсервировать стройку тоже оказалось достаточно затратно, а строители стояли за ее продолжение не на жизнь, а насмерть. «Теперь нам совершенно ясно — метро в Красноярске будет! Причем в обозримом будущем», — радостно рапортовала газета «Красноярский рабочий» в 2003 году. Краевые власти требовали бóльших вливаний со стороны федерального бюджета и обещали в таком случае запустить первую линию к 2008 году.

В последующие несколько лет работы шли, но горожан постоянно кормили «завтраками». То сообщалось, что строительство идет «согласно плану», то писали, что «к долгострою нам не привыкать»… Специалисты «Красноярскметростроя» пугали власти тем, что на выплату зарплат рабочим нет средств, в газетах начали появляться статьи с заголовками вроде «Нужно ли городу метро?» или «Метро. Сколько миллиардов закопают?», из которых следовало, что, в принципе, наверное, и не нужно.

Конечно, первая ветка не открылась в 2008 году, однако в 2007-м директор управления по строительству Красноярского метрополитена Игорь Иванов обещал ввести в эксплуатацию три станции к 2012 году, но все опять же упиралось в деньги, которых по-прежнему не хватало. Через два года метро все еще обещали, но теперь уже к 2014 году. Тем временем шахту недостроенной станции «Площадь революции» засыпали песком. Средств на проведение строительных работ не было, а оставлять ее в раскопанном состоянии было опасно для окружающих ее строений.

Хотя проект вроде бы никто не закрывал, в 2011 году была законсервирована еще одна станция. Еще пару лет власти города мусолили тему совмещения метро со скоростным трамваем, после чего в 2013 году успешно законсервировали оставшуюся часть недостроенной ветки от станции «Высотная» до станции «Проспект мира».

Казалось бы, на этом история красноярского метро закончилась, несмотря на робкие попытки некоторых представителей красноярских властей и экспертного сообщества призвать федеральный центр выделить средства на продолжение проекта. Однако недавно история получила внезапное продолжение.