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В центре Волгограда вновь перекопали несчастный перекресток
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В центре Волгограда вновь перекопали несчастный перекресток 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградские коммунальщики вновь перекопали многострадальную дорогу на пересечении улиц Пражская и Советская.
— Сегодня днем на этом участке дороги опять появились концессионеры, подогнавшие сюда экскаваторы и быстро вскрывшие асфальт, — рассказывает волгоградец Виктор Симонов. — Дорога настолько популярна у коммунальщиков, что не остается без их внимания больше двух — трех месяцев.
В пресс — службе «Концессий водоснабжения» уточнили, что раскопки были запланированы заранее.
— Это не авария, а плановая работа на канализационных сетях, — прокомментировали в пресс — службе «Концессий водоснабжения».
Почти полгода перекресток Пражской и Советской встречал водителей ограждениями и незаделанными ямами. В компании «Концессии теплоснабжения» уточнили, что причиной перекрытия стала поврежденная тепловая камера, которую отремонтируют до 10 октября. О долгожданном ремонте коммунальщики вспомнили лишь в конце декабря. По словам коммунальщиков, долгожданный ремонт постоянно откладывался из-за более важных объектов — коммунальщики занимались подачей тепла и устранением порывов.
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