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Прокуратуру Нижегородской области возглавил Андрей Юмшанов
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Прокуратуру Нижегородской области возглавил Андрей Юмшанов 

В городе N 29 минут назад
Фото: В городе N
Прокуратуру Нижегородской области временно возглавил начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО государственный советник юстиции третьего класса Андрей Юмшанов. Решение о возложении на него обязанности по замещению вакантной должности главного нижегородского прокурора принято на основании приказа от 22 февраля. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России.
В ведомстве также отметили, что прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность президентом страны по представлению генерального прокурора. В настоящий момент решение о соответствующем назначении еще не принято.
Евгений Денисов, занимавший пост прокурора Нижегородской области с сентября 2017 года, переведен на должность первого заместителя.
Напомним, новый руководитель нижегородского УФНС обозначил приоритеты работы на 2018 год.
Фото: zercalo.org
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