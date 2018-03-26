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Тамбовские полицейские ищут без вести пропавшую 81-летнюю женщину
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Тамбовские полицейские ищут без вести пропавшую 81-летнюю женщину 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Тамбовские полицейские продолжают поиски без вести пропавшей Евгении Дементьевой, сообщила пресс-служба регионального МВД.
81-летняя пенсионерка ушла из дома 5 января, с тех пор от неё не было никаких вестей. Приметы пропавшей: на вид 80 лет, худощавое телосложение, рост около 150 см.
Пожилая женщина была одета в серо-синее драповое пальто, бордовые сапоги и тёмную шапку. В силу преклонного возраста пенсионерка может быть дезориентирована на местности.
Всех, кто видел пенсионерку или что-либо знает о ней, просят сообщить по телефонам: 8 (4752) 575-172; 575-123, 575-204 или 02.
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