Тамбовские полицейские ищут без вести пропавшую 81-летнюю женщину

81-летняя пенсионерка ушла из дома 5 января, с тех пор от неё не было никаких вестей. Приметы пропавшей: на вид 80 лет, худощавое телосложение, рост около 150 см.

Пожилая женщина была одета в серо-синее драповое пальто, бордовые сапоги и тёмную шапку. В силу преклонного возраста пенсионерка может быть дезориентирована на местности.

Всех, кто видел пенсионерку или что-либо знает о ней, просят сообщить по телефонам: 8 (4752) 575-172; 575-123, 575-204 или 02.