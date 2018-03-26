Источник: сотни миллионов рублей долгов Мавроди могут перейти его возможным наследникам

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Долги бывшего главы финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди , умершего в понедельник, могут достаться его возможным наследникам. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, долги Мавроди превышают несколько сотен миллионов рублей.

"Смерть бывшего основателя финансовой пирамиды «МММ» не означает автоматического прекращения исполнительного производства о взыскании его долгов. После получения документированной информации о смерти судебные приставы будут устанавливать, есть ли у него наследники, к которым в случае вступления их в наследство может быть обращено взыскание", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что Сергей Мавроди умер в больнице № 67 в Москве. По данным ряда СМИ, Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте, где он проживал. В то же время газета «Московский комсомолец» сообщала, что его госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова. По данным издания, он жаловался на слабость и боли в сердце, скорую ему вызвал случайный прохожий, предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Еще в 2012 году судебные приставы взыскивали с Мавроди долги более чем на 4,2 млрд рублей. Хотя производство по большей части из более 2 тыс. исполнительных листов было прекращено за отсутствием имущества, на которое может быть наложен арест, он оставался должником на сотни миллионов рублей. В начале 2008 года в пользу взыскателей приставы получили $700 тыс., с которых был снят арест, наложенный в ходе уголовного дела. В том же году приставы арестовали двухэтажный деревянный дом Мавроди с земельным участком в Тверской области , его личную библиотеку из 1400 книг, а после презентации его книги «Искушение» приставы потребовали от издательства копию договора, чтобы взыскать авторский доход от продажи книги, его штрафовали также за невыплату долгов, а затем и за неуплату штрафов, ограничивали в выезде за рубеж.

Действовавшая в начале 1990-х годов «МММ» стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России . Потерпевшими были признаны 10 тысяч 454 человека, однако, по оценкам экспертов, число вкладчиков составляло до 10 миллионов.