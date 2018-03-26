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Для повышения уровня общественного контроля качества дорожных работ в регионе пройдет ряд обучающих семинаров
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Для повышения уровня общественного контроля качества дорожных работ в регионе пройдет ряд обучающих семинаров 

Портал органов государственной власти Ярославской области 48 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
28 марта в Ярославле пойдет обучающий семинар для представителей общественности «Теоретические основы контроля производства дорожных работ». Организаторы — департамент транспорта региона и ГКУ ЯО «Ярдорслужба».
— Семинар проводится по многочисленным просьбам активистов-дорожников и во исполнение поручения губернатора Дмитрия Миронова, данного в ноябре прошлого года по результатам встречи с гражданскими активистами и представителями общественных организаций, осуществляющих контроль в дорожной отрасли региона, — отметил директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев. — Глава региона поблагодарил их за активную позицию, позволяющую выявлять и решать самые актуальные для отрасли вопросы. Со своей стороны я могу только в очередной раз подчеркнуть значимость сотрудничества с общественностью.
Как заявляют организаторы, семинар этот будет не последним. В будущем подобные рабочие встречи планируются на регулярной основе.
Программа встречи будет сформирована в соответствии с запросами участников. Предварительная запись на семинар проводится через официальную группу «Безопасные и качественные дороги» Ярославской агломерации «ВКонтакте»: https://vk.com/bkdyaroslavl. Здесь же можно задать интересующие вопросы.
Обучающий семинар будет организован в актовом зале ГКУ ЯО «Ярдорслужба» по адресу: Ярославль, улица Ухтомского, 9.
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