Для повышения уровня общественного контроля качества дорожных работ в регионе пройдет ряд обучающих семинаров

28 марта в Ярославле пойдет обучающий семинар для представителей общественности «Теоретические основы контроля производства дорожных работ». Организаторы — департамент транспорта региона и ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

— Семинар проводится по многочисленным просьбам активистов-дорожников и во исполнение поручения губернатора Дмитрия Миронова , данного в ноябре прошлого года по результатам встречи с гражданскими активистами и представителями общественных организаций, осуществляющих контроль в дорожной отрасли региона, — отметил директор Ярославской областной дорожной службы Антон Заев . — Глава региона поблагодарил их за активную позицию, позволяющую выявлять и решать самые актуальные для отрасли вопросы. Со своей стороны я могу только в очередной раз подчеркнуть значимость сотрудничества с общественностью.

Как заявляют организаторы, семинар этот будет не последним. В будущем подобные рабочие встречи планируются на регулярной основе.

Программа встречи будет сформирована в соответствии с запросами участников. Предварительная запись на семинар проводится через официальную группу «Безопасные и качественные дороги» Ярославской агломерации «ВКонтакте»: https://vk.com/bkdyaroslavl. Здесь же можно задать интересующие вопросы.

Обучающий семинар будет организован в актовом зале ГКУ ЯО «Ярдорслужба» по адресу: Ярославль, улица Ухтомского, 9.