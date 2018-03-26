Комбинат, который банкротит волгоградская налоговая, контролирует две трети производства спецстали в России 

Об этом сообщает ИА «ВолгаПромЭксперт» со ссылкой на отраслевую Ассоциацию «Спецсталь».
Примечательно, что на втором месте того же рейтинга Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ, Челябинская область), который контролируется «Красным Октябрем». По данным аналитиков Ассоциации, на долю ВМК «Красный Октябрь» приходится 39,9% от общего объема производства проката из нержавеющих сталей в России, а у ЗЭМЗ еще 26,1%.
По операционным результатам в 2017 году меткомбинат «Красный Октябрь» показал рост объемов производства сортового проката на 8,9% до 21, 3 тыс. тонн, а Златоустовский ЭМЗ — на 35,2% до 13, 8 тыс. тонн. Кроме того в 2017 года ВМК «Красный Октябрь» увеличил долю от общего объема производства листового проката, теперь она составляет 66,9% (в 2016 г. — 65,4%).
В число участников рейтинга вошли также Ижсталь, МЗ «Электросталь» и Челябинский метзавод.
Напомним, владелец «Красного Октября» Дмитрий Герасименко находится за границей, ожидая передачи своего дела в суд. МВД обвиняет его в нескольких экономических преступлениях. В прошлом году налоговая инспекция инициировала в отношении комбината процедуру банкротства, обвиняя предприятие в необоснованном обогащении на курсовой разнице от полученного прежде валютного кредита. Комбинат эти претензии оспаривает, а его владелец объясняет свое уголовное преследование попыткой «рейдерского захвата».
Еще до иска налоговиков «Красный Октябрь» заявлял, что готовится выйти из волгоградской юрисдикции и сделать управляющую компанию в Челябинской области