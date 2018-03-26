Комбинат, который банкротит волгоградская налоговая, контролирует две трети производства спецстали в России

Об этом сообщает ИА «ВолгаПромЭксперт» со ссылкой на отраслевую Ассоциацию «Спецсталь».

Примечательно, что на втором месте того же рейтинга Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ, Челябинская область ), который контролируется « Красным Октябрем ». По данным аналитиков Ассоциации, на долю ВМК «Красный Октябрь» приходится 39,9% от общего объема производства проката из нержавеющих сталей в России , а у ЗЭМЗ еще 26,1%.

По операционным результатам в 2017 году меткомбинат «Красный Октябрь» показал рост объемов производства сортового проката на 8,9% до 21, 3 тыс. тонн, а Златоустовский ЭМЗ — на 35,2% до 13, 8 тыс. тонн. Кроме того в 2017 года ВМК «Красный Октябрь» увеличил долю от общего объема производства листового проката, теперь она составляет 66,9% (в 2016 г. — 65,4%).

В число участников рейтинга вошли также Ижсталь, МЗ «Электросталь» и Челябинский метзавод

Напомним, владелец «Красного Октября» Дмитрий Герасименко находится за границей, ожидая передачи своего дела в суд. МВД обвиняет его в нескольких экономических преступлениях. В прошлом году налоговая инспекция инициировала в отношении комбината процедуру банкротства, обвиняя предприятие в необоснованном обогащении на курсовой разнице от полученного прежде валютного кредита. Комбинат эти претензии оспаривает, а его владелец объясняет свое уголовное преследование попыткой «рейдерского захвата».

Еще до иска налоговиков «Красный Октябрь» заявлял, что готовится выйти из волгоградской юрисдикции и сделать управляющую компанию в Челябинской области