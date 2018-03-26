Как выглядят внуки Сталина, Ельцина и других исторических деятелей

Наследница единственной дочери Иосифа Сталина Светланы Аллилуевой страдает из-за славы своего деда. Ее называют «позором семьи», ее именем регулярно спекулируют СМИ, а отъявленные сталинисты готовы объявить ее врагом народа. Крис Эванс (настоящее имя Ольга Петерс) живет в пригороде Портленда (штат Орегон, США ). Ей 45, и она ненавидит своего деда за все те страдания, которые пережили из-за его режима миллионы людей.

Егор Жуков (внук Жукова маршала Победы Георгия Жукова

А вот Егор Жуков своим знаменитым дедушкой гордится. «Быть внуком маршала Жукова — это как носить у себя за плечами огромный портрет деда. Не стану скрывать, с моей фамилией мне иногда проще находить контакты и общаться с людьми. Но это было и поводом предъявлять ко мне повышенные требования», — рассказал Егор в одном из интервью. Он бережно хранит вещи Георгия Константиновича и говорит, что в семье деда запомнили строгим, но доброжелательным, требовательным, но небезразличным.

Внуку русского революционера Льва Троцкого Эстебану Волкову сейчас 92 года. Его судьба сложилась не лучшим образом. Мать, Зинаида Львовна, старшая дочь Троцкого и его первой жены Александры Соколовской, покончила с собой в 1933 году, а отец Платон Волков был расстрелян в 1936.

После смерти родителей воспитанием мальчика занимался знаменитый дед вместе со второй женой. Юный Эстебан стал свидетелем нападения на Льва Троцкого, после которого тот скончался. Сейчас Волков заведует домом-музеем в Койокане жилом районе Мехико , где в 1940 году был убит его дед.

У Бориса Ельцина всего шесть внуков. Но самым медийным из них считается сын младшей дочери Ельцина Татьяны Юмашевой (бывшей Дьяченко) Борис Ельцин-младший. Борис — типичный представитель «золотой молодежи». СМИ наперебой обсуждают его романы и роскошный образ жизни. Сейчас ему 36, он является совладельцем компаний «Вайд вью девелопмент» и «Фудгрупп». Завидный жених, одним словом.

Ксения Горбачева и Анастасия Вирганская (внучки Михаила Горбачева