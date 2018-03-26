Михаила Хубутию заподозрили в работе на американцев

Американская неправительственная организация Transparency International и российско-грузинский предприниматель Михаил Хубутия , имеющий интересы в московском стройкомплексе, оказались в центре медийного скандала. В СМИ появилась информация о том, что Хубутия якобы передал американцам некий пакет документов, причем речь может идти о самом настоящем шпионаже.

Главной уликой против вышеупомянутых лиц и организаций стал видеоролик, на котором видно, как человек, очень похожий на руководителя российского отделения Transparency International Антона Поминова , встречается с человеком, очень похожим на Михаила Хубутия. При этом в кадр попало, как последний передает своему собеседнику пухлый бумажный конверт большого формата, в каких обычно хранятся документы.

По данным журналистов «Версии», видео запечатлело передачу компромата, который в дальнейшем будет использоваться американской НКО в своих расследованиях. Господин Хубутия считается достаточно крупным московским застройщиком, а Transparency International в последнее время как раз уделяет большое внимание столичному стройкомплексу.

К примеру, недавно Transparency International обвинило «предводителя „старого клана“ столичных девелоперов» Владимира Ресина в том, что он является ключевым разработчиком законопроекта о реновации, вокруг которой сегодня ломаются копья сторонников и противников этого проекта. Чуть раньше эта же организация обвиняла вице-мэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина в причастности к строительству жилого комплекса вместо детского сада в московском парке «Дубки». Имеются в активе организации и другие публикации на тему столичного стройкомплекса — например, о борьбе за контроль над «Моспроектом» и предполагаемом конфликте интересов при строительстве стадиона «ВЭБ Арена».

Столь пристальное внимание к достаточно узкой региональной теме заставляет говорить не только о «борьбе с коррупцией», декларируемой Transparency International в качестве своей миссии, но и о банальном черном пиаре в отношении местных властей, констатируют журналисты «Версии». Заинтересованность в процессе Михаила Хубутия также достаточно очевидна — с февраля он активно конфликтует с московскими властями на почве застройки промзоны Западного речного порта столицы. В 2009 году принадлежащая ему компания «Торговый дом Шатер» вместе с мэрией создали компанию «Порт-Сити» по застройке 300 тысяч кв. м в районе порта. Предприниматель должен был вложить в этот проект почти четыре миллиарда рублей, но, похоже, не стал спешить это делать. Во всяком случае, покупатели жилой недвижимости жаловались на низкие темпы ведения строительства.

Комментируя происходящие вокруг порта события, Хубутия заявил, что руководитель стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, с которым он еще недавно был довольно близок, «попался за 25 млн долларов». Впрочем, пояснить, что конкретно он имеет в виду, бизнесмен тогда отказался. Зато Transparency International вскоре сообщила о «конфликте интересов» в городском стройкомплексе, ссылаясь на документы, которые посторонним людям получить невозможно. Таким образом, на роль «шпиона» внутри столичных властей, а возможно — и основного заказчика кампании черного пиара, вполне может подходить сам Михаил Хубутия.

Если версия о том, что американцы получали от Хубутия какой-то компромат, соответствует действительности, то бывшие московские друзья бизнесмена банально повторили судьбу его земляков. Грузины уже давно обвиняют Хубутия в грязной игре по отношению к исторической родине. Например, в 2008 году некоторые представители грузинской стороны прямо связывали утечки конфиденциальных сведений с участием в переговорах Михаила Хубутия.

Еще раз бизнесмен обидел земляков, сорганизовав некий «Союз грузин в России », в котором впоследствии обнаружились «мертвые души», фиктивные местные филиалы, исправно получавшие деньги из центра, и просто откровенные хищения из общественной кассы…

Но и это еще не все, ситуация может оказаться куда более сложной. Дело в том, что Михаил Хубутия известен не только как застройщик, но и как один из крупнейших в России торговцев оружием. Ему принадлежит сеть магазинов «Кольчуга», в которой приобретают пистолеты и карабины частные лица и организации, в том числе — государственные. Среди корпоративных клиентов оружейного бизнеса Хубутия числятся МВД Следственный комитет , федеральные службы судебных приставов и исполнения наказаний, а также МЧС . По данным системы СКРИН, с 2011 года «Кольчуга» заключила госконтрактов на продажу огнестрельного оружия, боеприпасов и амуниции к нему на 575 млн рублей.

Особую тревогу журналистов «Версии» вызывает то, что информация о финансовых потоках и ответственных лицах соответствующих силовых ведомств может попасть не только к Transparency International, но и к американским и британским спецслужбам, в сотрудничестве с которыми международных правозащитников регулярно обвиняют. А при наличии подобной информации провокации вроде «дела Скрипаля» могут шагнуть на качественно новый уровень!

Михаил Хубутия располагает связями как в стройкомплексе и силовых структурах, так и в разного уровня властных российских кругах. Одним из важнейших активов бизнесмена стал доставшийся ему еще при прошлом мэре Москвы фешенебельный торгово-выставочный комплекс «Гостиный двор». Здание расположено в непосредственной близости от Кремля и является местом проведения массовых мероприятий общероссийского и международного масштаба. На прошедших президентских выборах именно в «Гостином дворе» находился предвыборный штаб Владимира Путина . Нет нужды говорить, что завести ряд полезных знакомств с чиновниками самых разнообразных рангов и возможностей на подобных мероприятиях для ушлого торговца не составляет особого труда, отмечает «Версия». Следовательно, под удар компромата могут попасть и самые высокие государственные чиновники?

О том, какие конкретно документы передал Хубутия главе российский Transparency International, пока ничего не известно. Но повод для интереса этой темой со стороны компетентных органов — точно есть. Ведь в силу вышеизложенного логично предположить, что последствия передачи данных вполне способны выйти за столичные масштабы и иметь поистине глобальное влияние.