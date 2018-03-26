Подбор краски для авто — современные варианты и возможности

Активно используя автомобиль, вы со временем заметите следы разных царапин и вмятин. Испорченная облицовка портит не только внешний вид, но и существенно снижает оценочную стоимость транспорта. Чтобы обновить проблемные места и вернуть им прежний вид, нужно в первую очередь определиться с лакокрасочными материалами и сделать правильный подбор краски для авто.

1 Особенности подбора автоэмали — разновидности красок

Почти каждый автовладельц, желающий преобразить свое авто в иной цвет или закрасить имеющиеся недостатки, сталкивается с проблемой правильного подбора эмали. Хорошо, если есть возможность воспользоваться услугами СТО, а если такой возможности нет и проблему надо решить самостоятельно, за что зацепиться?

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Прежде всего необходимо разобраться в многообразии красок на рынке и нюансах их примененияДля начала необходимо учесть, что, исходя из своих технологических составляющих, бывает несколько разновидностей красок. Каждый вид, представленный на современном рынке, имеет свои особенности в применении и представляет следующие варианты:

«Синтетические» или меламиноалкидные эмали считаются однокомпонентными: быстро сохнут, хорошо блестят и образуют ровность лкп автомобиля. Для большей прочности покрытия, а так же для упрощения процесса высыхания используют специальные отвердители. Используя синтетические краски, окрашивать поверхность следует в несколько слоев, а полировку лучше отложить до полного затвердения эмали;

«Двухкомпонентные» или акриловые эмали обладают лучшими характеристиками, имеют ярко выраженный блеск и образуют устойчивый слой к воздействию внешних реагентов. Используются данные краски вместе с отвердителями. Их нужно наносить в несколько слоев, и отличаются они высокой ценой по сравнению с остальными;

«Нитроэмали» применяются в случае частичного или мелкого окрашивания кузова. Удобство в применении данного материала заключается в быстром высыхании.

«Двухслойная» эмаль с эффектом металлика. Особенность данного вида заключается в том, что она наносится в два слоя: на грунтовочный слой наносится первым слой краски, второй слой представляет собой специальный лак. В итоге лакокрасочное покрытие прочнее, надежнее и более устойчиво к атмосферному влиянию;

«Трехслойная» эмаль с металоэффектом. Применяется в необычных и сложносоставных покрасках: хамелеон, свето-игра, изменение угла обзора и т.д;

«Бесцветный» или прозрачный состав. Используется в случаях, когда нужно равномерно распределить компоненты при окраске.

При смешивании нужных пропорций, к примеру, добавление отвердителя или растворителя, необходимо читать инструкцию и соблюдать все условия процесса.

2 Основные виды подбора автокрасок

Если неправильно подобрать краску автомобиля, пострадает в первую очередь его внешний вид, другой немаловажный фактор, который нужно учитывать — это защитные свойства эмали. Но основополагающим фактором при выборе является цвет, особенно если подкрашиваются отдельные места на кузове. Цветовая гамма автоэмалей, как известно, делится на ряд оттенков, определяя который следует учитывать несколько важных рекомендаций:

перед тем, как приступить к покраске, определите оттенок с помощью тестового окрашивания. При тестовой окраске интенсивность слоя лучше не менять, а после полного высыхания сравните тест с желаемым цветом;

перед выбором краски следует определиться с производителем, потому как система обозначения у всех создателей разная;

окрашивая машину, важно учитывать, что способ нанесения автоэмали непосредственно влияет на результат.

Неправильно подобранная краска — это угроза для внешнего вида автомобиля и его защитыДля точного определения лакокрасочного оттенка существует три основных варианта подбора:

Выбор автоэмали «на глаз». Этот вариант используют не только опытные мастера, но и различные автовладельцы. Он не требует дополнительных финансовых расходов и навыков. Чтобы подобрать краску машины по цвету, достаточно обратится в автомагазин, торгующий автоэмалями, и снять с автомобиля небольшую деталь кузова (крышку бензобака или боковое зеркало) как исходник основного цвета. В авто салоне наверняка имеется колорист, который сможет дать нужный совет, и палитры для визуального определения оттенков. В данном варианте вероятность ошибиться высока, особенно если подбирается цвет на отдельное закрашивание. Ошибочный выбор цвета потребует дальнейшего перекрашивания или полному удалению.

Выбор краски по VIN коду. Современность представляет собой производство стандартов и персонализации. Практически каждый автомобиль имеет свой идентификационный код изготовителя, состоящий из 17-ти букв английского алфавита, в котором зашифрованы основные данные об изготовлении транспорта. Специальные таблички (шильдики) с кодовой информацией можно увидеть под капотом автомобиля, как правило, их размещают на неразъемных частях кузова. По коду владелец может точно узнать характеристику транспорта, основные данные, в которые входит, и номер автоэмали, с помощью которого легко можно определить первоначальный цвет. Для частичного ремонта кузова информационная маркировка существенно поможет сэкономить время и средства.

Компьютерный подбор. Это один из новых, наиболее популярных и самых точных способов покраски, так как помогает устранить различие между родным цветом и свежепокрашенной деталью. Компьютерная подборка представляет собой выбор цвета с помощью специального прибора — спектрофотометра. Опытный колорист с помощью прибора проводит исследование цветовой гаммы на нескольких участках кузова. Далее специальная программа анализирует полученные со спектрофотометра данные и определяет нужный оттенок. Компьютерный подбор иногда выдает в результате несколько оттенков, дальше задачей мастера является заключительное подтверждение нужного цвета.

Для реставрации отдельной детали логично использовать тщательный подбор, чтобы после покраски цвет не отличался от оригинала. Для ликвидации сколов и небольших царапин используются аэрозольные баллончики, специальные маркеры и штрих-корректоры.

3 Рекомендации — работа на результат

Независимо от того, какой вариант подбора использован для ремонта, важно учесть следующие немаловажные факторы, влияющие на успех:

Заключительный результат зависит от способа нанесения и используемых инструментов;

существуют автоэмали, которые при высыхании меняют цвет, поэтому не стоит торопиться с оценкой результата;

при выборе красок маркировка может отличаться в зависимости от изготовителя;

полную покраску кузова следует проводить после пробного нанесения слоя на отдельную деталь, не изменяя при этом давление краскопульта;

подбор при помощи VIN кода подойдет как при целостной покраске кузова, так и отдельных его участков, учитывая при этом степень выгорания;

подбор «на глаз» лучше проводить с колористом, владеющим развитым чувством цвета, в противном случае есть шанс не попасть в цвет.

Поскольку результат покраски кузова визуально доступty каждому желающему, то проводить ремонт необходимо с учетом всех сопутствующих инструкций и пожеланий. Успех удачно проведенных работ гарантирует внешний лоск и презентабельность автомобиля.

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