Минстрой РФ наградил лучшего нижегородского работника

Самую почетную награду — благодарность Минстроя РФ, получил слесарь-ремонтник пятого разряда Сергей Курашин, который на протяжении 27 лет работает в ОАО «Теплоэнерго» и всю свою жизнь помогает людям. За его плечами тысячи успешно ликвидированных аварий и внештатных ситуаций.

«Необходимо как можно скорее устранить нарушение, чтобы нижегородцы бесперебойно получали тепло и горячую воду», — уверен слесарь-ремонтник.

Сейчас Сергей Курашин передает свой уникальный опыт молодым рабочим, к его мнению прислушиваются коллеги.

«Я не ожидал такой награды. Люди да, благодарят, коллеги по работе, но благодарность такого уровня — неожиданно и приятно», — поделился Сергей Курашин.

Еще один работник, чью работу оценили на высоком уровне — мастер участка РТС «Нижегородский» ОАО «Теплоэнерго» Александр Дуденков . За успешную, добросовестную работу, большой личный вклад в развитие сферы ЖКХ он награжден почетным дипломом губернатора Нижегородской области.

«Если подходить к вопросу формально и решать ситуации с помощью стандартных действий, то можно не уложиться в нормативные сроки, да и всегда хочется побыстрее закончить, чтобы как можно меньше последствий было у той или иной аварии, — говорит Александр.

А потому он всегда стареется проявить смекалку, придумать что-то, что позволит как можно быстрее устранить все неполадки.

«Коммуникации у нас все нестандартные — строились в разное время, с различными требованиями, поэтому и подход к ним нужен нестандартный. Часто инструмент изобретаем на ходу: придумываем, привариваем, чтобы удобнее и быстрее справиться с возникшей проблемой», — делится секретом профессии Александр Дуденков.

К работе — как к вызову для себя и своему мастерства подходит и электросварщик ручной сварки 5 разряда Илья Филимонов, который получил благодарности губернатора Нижегородской области.

«У нас вся работа — одна сплошная нестандартная ситуация. Как не бывает двух одинаковых сварочных швов, так и не бывает одинаковых аварий. Любая из них — это вызов, возможность показать все, на что ты способен. У нас, как в спорте, только здесь выше ответственность: от качества сварочного шва зависит благополучие других людей. Каждая новая ситуация требует нового решения и как бы ни было сложно я его нахожу», — с воодушевлением рассказал Илья Филимонов.

Напомним, ОАО «Теплоэнерго» меняет коммуникации на территории детской городской клинической больницы № 1 Приокского района Нижнего Новгорода.

Фото: ОАО «Теплоэнерго»