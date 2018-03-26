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Знаменитости выступили против неограниченной торговли оружия
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Знаменитости выступили против неограниченной торговли оружия 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
В минувшую субботу в США прошел многотысячный марш «March For Our Lives» («Марш за наши жизни») против неограниченной продажи оружия в стране. Участники протестной акции требовали от правительства ужесточить контроль за продажей огнестрельного оружия. Поводом послужила стрельба в школе Marjory Stoneman Douglas в Южной Флориде. Напомним, в результате трагедии, случившейся в феврале этого года, погибло 17 детей. Выжившие ученики этой школы возглавили марш-митинг в Вашингтоне.
Согласно официальной статистике, на улицы американской столицы вышли 175 тыс. человек. Всего в общенациональной акции протеста в разных уголках Америки приняли участие 300 тыс. Самые массовые мероприятия прошли в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Новом Орлеане и Бостоне.
Известные люди также не остались в стороне и пришли выразить свою гражданскую позицию. Так, среди митингующих были замечены Ким Кардашьян и Канье Уэст, Джейден Смит, Кендалл Дженнер, Джулианна Мур, Пол Маккартни, Майли Сайрус, Шер, Джордж и Амаль Клуни.
Джейден Смит, Кендалл Дженнер, Хейли Болдуин
Джорджи и Амаль Клуни
Пол Маккартни
Джимми Фэллон
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ариана Гранде
Гленн Клоуз и Шер  Джулианна Мур  Стивен Спилберг
Майли Сайрус
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