На текущий год в СВАО запланировали 351 мероприятие по безопасности дорожного движения

В СВАО в 2018 году будет проведена большая работа по обеспечению безопасности дорожного движения. В список внесено 351 мероприятие.

— В 2018 программа будет более мощная по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул зампрефекта Борис Андреев Андреев.

По его словам, уже составлен перечень локально-реконструктивных мероприятий, которые будут выполнены на объектах улично-дорожной сети. Запланировано обустройство новых тротуаров, будут благоустроены пешеходные ограждения и пешеходныхе переходы, а также многое другое.

Как отметил Андреев, подводя итоги минувшего года, в 2017 году реализовали около 87 подобных мероприятий.