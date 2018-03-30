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На текущий год в СВАО запланировали 351 мероприятие по безопасности дорожного движения
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На текущий год в СВАО запланировали 351 мероприятие по безопасности дорожного движения 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В СВАО в 2018 году будет проведена большая работа по обеспечению безопасности дорожного движения. В список внесено 351 мероприятие.
— В 2018 программа будет более мощная по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул зампрефекта Борис Андреев Андреев.
По его словам, уже составлен перечень локально-реконструктивных мероприятий, которые будут выполнены на объектах улично-дорожной сети. Запланировано обустройство новых тротуаров, будут благоустроены пешеходные ограждения и пешеходныхе переходы, а также многое другое.
Как отметил Андреев, подводя итоги минувшего года, в 2017 году реализовали около 87 подобных мероприятий.
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