«Все деньги в Москве». Бывший мэр Калининграда пошел на повышение

На прошлой неделе на заседании горсовета глава Калининграда Александр Ярошук объявил об отставке. Официально на мероприятие не приглашали, и до последнего слухи об уходе градоначальника не комментировали. Но все всё знали, был полный зал журналистов.

Федеральный уровень

Заявление Ярошука о прекращении полномочий председатель горсовета Андрей Кропоткин зачитал в полной тишине. «По собственному желанию… В связи с переходом на другое место работы». Сам экс-мэр уточнил: перевели на более высокий федеральный уровень.

Впервые в мэрию Ярошук попал в 1998 году советником главы города по экономическим вопросам. До этого был известен, как успешный бизнесмен, создатель сети строительных супермаркетов. В 2001-м стал депутатом горсовета, а в 2007-м главой города. Это был его первый срок.

Объявив о своей отставке, Ярошук разволновался, покраснел, без конца поправлял галстук…

«20 лет в этом здании, — расчувствовался он. — Лучшие мои годы. У меня два волнительных момента было в жизни: когда уходил с флота, и сейчас. Но связь с Калининградом не потеряю. Буду работать на область. Поверьте, я очень способный, очень коммуникабельный, я ещё много хорошего принесу Калининграду в виде денег в программы… В Москву поеду, там все деньги».

Градоначальник вспомнил о конфликтах с губернаторами, которые тоже были «из-за денег» для облцентра.

«Порой это противостояние было жёстким. Воевать я умею», — не скромничал экс-мэр.

Заявил также, что никто, кроме него не провёл бы лучше выборы президента, поэтому только после них он смог покинуть пост. Взаимодействие с журналистами запомнилось ему публикациями о том, что при благоустройстве Верхнего озера «Ярошук украл два миллиарда».

«Три», — поправили его журналисты.

Наследство Ярошука

Если спросить горожан, что оставил после себя Ярошук, отвечают: пробки, точечную застройку и цитаты. Чего стоят одни только слова про мужиков-осеменителей на Сельме и молитвах для зимы без снега.

При Ярошуке построили 13 детсадов и школы, отремонтировали 10 больших мостов и пять десятков малых, ввели очистные, благоустроили центр и озёра. Плюсы есть, но минусов, по мнению экспертов, не меньше.

«Тарифы на коммуналку резко выросли, — говорит директор регионального Центра общественного контроля Сергей Шерстюк . — Под предлогом введения очистных, того, что много угольных котельных и тариф недооценен, их стоимость повышали, как могли. Главный отрицательный момент, заложенный при Ярошуке: установка брать как можно меньше тепла у более современной ТЭЦ-2… Идёт мощнейшая застройка спальных районов, а дорог и инженерных объектов почти не делают. Дома сажают на старые сети. Это становится огромной проблемой».

Депутат облдумы Михаил Чесалин ставит в вину бывшему мэру уничтожение трамвая и зелёных зон: «Только один из примеров — решение перевести 27 из 29 зелёных зон в зоны общественно-деловой застройки. Это практически всё побережье Нижнего озера, сквер возле ГТРК, набережная Преголи от „Юности“ до „Катера“.

Автомобилисты возмущаются, что в городе — безобразная организация движения. Сделано всё, чтобы были пробки. Вопросы и у архитекторов.

»Тратили средства на международные конкурсы, воркшопы, проект «Сердце города». Потом просто закрыли его. Ничего не реализовали», — говорит архитектор Олег Васютин.