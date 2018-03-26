Задай вопрос Денису Мантурову 

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Справка
Денис Валентинович Мантуров, родился 23.02.1969 года в городе Мурманске. Образование — выпускник социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1994). В 1997 году окончил аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук. В 2006 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), специальность — «юриспруденция». В начале 1990 годов работал в российско-индийском совместном предприятии, занимавшемся авиаперевозками. С 1993 года занимался экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода. В 1998–2000 годах занимал должность заместителя генерального директора Улан-Удэнского авиационного завода. В 2000–2001 годах был коммерческим директором ОАО «Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля». В 2001–2003 годах занимал должность заместителя председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация». В 2003–2007 годах — генеральный директор ОАО «Объединенная промышленная корпорация „Оборонпром“». С 11 сентября 2007 года по 19 мая 2008 заместитель министра промышленности и энергетики Российской Федерации. С 19 мая 2008 года назначен заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. С 1 декабря 2011 года является профессором кафедры «Системы управления экономическими объектами» Московского авиационного института. Входит в «первую сотню» резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента Российской Федерации. 2 февраля 2012 года премьер-министром Владимиром Путиным назначен исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Российской Федерации, 21 мая 2012 года утверждён в должности министра. С ноября 2012 года также является председателем наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».