Задай вопрос Денису Мантурову

В рамках исследования отрасли репортеры издания готовят вопросы министру промышленности и торговли Денису Валентиновичу Мантурову . Все самое важное, интересное, эксклюзивное, все, о чем вы хотели бы узнать, но не можете спросить сами, мы объединим в единый блок главных проблем и опубликуем на нашем сайте.

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В рамках спецпроекта «Вопросы власти» вы с помощью наших журналистов можете задать вопрос любому высокопоставленному лицу об актуальных проблемах и просчетах в их деятельности. Пришлите свой вопрос на почту info@pasmi.ru либо в раздел «Сообщить о коррупции».

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