В Казахстане продают школьницу за 177 тысяч рублей 

На сайте объявлений.
Полицейские Алма-Аты (Казахстан) ищут автора объявления о продаже девочки за миллион тенге (около 177 тысяч рублей). Его разместили в одном ряду с информацией о продаже собак, передает "Уралинформбюро".
Автор объявления указал в графе порода — «другая», а в описании добавил «сексуальная, фигурная».
Скриншот: Елена Баринова, facebook.com/barinovahelen
В городском департаменте внутренних дел активно ищут «продавца». Факт подачи объявления о продаже несовершеннолетней зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Под «раздачу» может попасть и владелец сайта, на котором было размещено объявление — ему могут вменить срок до двух лет, сообщает Sputnik.