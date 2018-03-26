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В Казахстане продают школьницу за 177 тысяч рублей
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В Казахстане продают школьницу за 177 тысяч рублей 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
На сайте объявлений.
Полицейские Алма-Аты (Казахстан) ищут автора объявления о продаже девочки за миллион тенге (около 177 тысяч рублей). Его разместили в одном ряду с информацией о продаже собак, передает "Уралинформбюро".
Автор объявления указал в графе порода — «другая», а в описании добавил «сексуальная, фигурная».
Скриншот: Елена Баринова, facebook.com/barinovahelen
В городском департаменте внутренних дел активно ищут «продавца». Факт подачи объявления о продаже несовершеннолетней зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Под «раздачу» может попасть и владелец сайта, на котором было размещено объявление — ему могут вменить срок до двух лет, сообщает Sputnik.
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