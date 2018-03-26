В Казахстане продают школьницу за 177 тысяч рублей

На сайте объявлений. Полицейские Алма-Аты ( Казахстан ) ищут автора объявления о продаже девочки за миллион тенге (около 177 тысяч рублей). Его разместили в одном ряду с информацией о продаже собак, передает "Уралинформбюро" Автор объявления указал в графе порода — «другая», а в описании добавил «сексуальная, фигурная». Скриншот: Елена Баринова , facebook.com/barinovahelen В городском департаменте внутренних дел активно ищут «продавца». Факт подачи объявления о продаже несовершеннолетней зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Под «раздачу» может попасть и владелец сайта, на котором было размещено объявление — ему могут вменить срок до двух лет, сообщает Sputnik