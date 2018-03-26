YouTube запрещает видео про оружие

Крупнейшая мировая сеть видеохостинга YouTube без предупреждения внесла изменения в правила размещения видеороликов: под запрет попал определенный контент, касающийся огнестрельного оружия. Об этом сообщает Theregister. Ужесточение правил является попыткой предотвратить популяризацию оружия: нельзя публиковать ролики, содержащие предложения приобрести огнестрельное оружие через частных лиц или с указанием ссылок на сайты, где они продаются. Кроме того, видеохостер выступает против распространения инструкций по производству самоделок, комплектующих к ним и любых боеприпасов (в том числе указания о том, как преобразовать огнестрельное оружие в автоматическое или полуавтоматическое).

Естественно, блогеры-любители, а также влиятельные стрелковые ассоциации и представители оружейного лобби восприняли подобные изменения негативно. Большинство из них угрожают бойкотом ресурса, а также жалобами на ограничения свободы слова.

Впрочем, некоторые из них миновали стадии отрицания и гнева, обнаружив неожиданный выход из сложившейся ситуации: так, в частности, один из известных в США оружейных видеоканалов «InRange TV» воспользовался для распространения своего контента услугами PornHub.

Пока неизвестно, как на это отреагировали пользователи ресурса с и без того сомнительной репутацией, однако есть информация о реакции его руководства. Как пишет Reddit, старший менеджер сообщества Pornhub Кэти заявила, что компания готова серьезно изучить возможность создания отдельного раздела Pornhub для видеороликов, не связанных с основной тематикой ресурса.