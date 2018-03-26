Биография Сергея Мавроди

Организатор финансовой пирамиды АООТ «МММ» Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве . В школе он побеждал на олимпиадах и отличался математическим складом ума.

В 1978 году окончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения (МИЭМ, ныне Московский институт электроники и математики имени А. Н. Тихонова Национального исследовательского университета Высшая школа экономики ).

После окончания института работал инженером-математиком в научно-исследовательском институте, с 1980 года — руководитель группы программистов. Параллельно занимался нелегальным в то время частным изготовлением и продажей звуко— и видеозаписей.

В 1981 году уволился из НИИ. Числился на разных должностях: последняя — ночной сторож в метро.

В 1983 году был арестован за частнопредпринимательскую деятельность (реализация нелегальной продукции видеозаписи), но благодаря амнистии отсидел всего 10 суток.

В 1989 году основал кооператив «МММ». На базе него было создано несколько десятков коммерческих структур, в том числе и АООТ «МММ 1994», которое стало крупнейшей в России финансовой пирамидой.

До 1991 года кооператив в основном занимался торговлей компьютерами и оргтехникой. Затем стал собирать деньги под высокие проценты — до 1000% годовых. Число вкладчиков компании составило, по различным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек.

В августе 1994 года Сергей Мавроди был арестован по обвинению в сокрытии налогов от доходов возглавляемой им фирмы «Инвест-Консалтинг». Находясь в заключении, остановил деятельность «МММ 1994».

В сентябре 1994 года его кандидатура была выдвинута на дополнительные выборы в Государственную думу от Мытищинского района Москвы.

Согласно закону о выборах, требующему предоставления равных условий всем кандидатам, был освобожден.

В октябре 1994 года был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва. Его полномочия начались 18 января 1995 года.

Сергей Мавроди не вошел ни в одну фракцию и с момента избрания на этот пост ни разу не был ни на одном думском заседании. 6 октября 1995 года его депутатские полномочия были досрочно прекращены.

После этого следственные действия в отношении Мавроди возобновились, к прежним обвинениям было добавлено еще одно — в мошенничестве.

В 1995 году вновь баллотировался в Думу от «Партии народного капитала», выборы проиграл.

В январе 1996 года группа уполномоченных представителей выдвинула Сергея Мавроди кандидатом в президенты России, но ЦИК забраковал подписные листы в поддержку кандидата и в регистрации отказал.

В сентябре 1997 года компания «МММ» была признана банкротом, а Сергей Мавроди исчез. В декабре 1997 года он был объявлен сначала в общероссийский, а через год в международный розыск.

Будучи в бегах в начале 1998 года Сергей Мавроди создал новую финансовую пирамиду Stock Generation Ltd, представлявший собой виртуальную биржу. Биржа просуществовала около двух лет.

31 января 2003 года Сергей Мавроди был арестован в Москве в съемной квартире. По документам, найденным в квартире, Мавроди проживал в Москве под именем некоего Юрия Зайцева . Ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: «Мошенничество в особо крупных размерах» и «Организация подделки документов».

2 декабря 2003 года Хамовнический суд Москвы признал Мавроди виновным в организации подделки паспорта и приговорил к 13 месяцам лишения свободы.

В январе 2004 года было прекращено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении Сергея Мавроди в связи с истечением срока давности.

3 февраля 2004 года ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

28 апреля 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Сергея Мавроди к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима . В качестве дополнительной меры наказания суд установил взыскать с Мавроди штраф в размере 10 тысяч рублей в пользу государства. Кроме того, Мавроди должен был выплатить вкладчикам более 20 миллионов рублей.

Пока длились следствие и судебное разбирательство, он отбыл практически весь срок наказания, назначенный судом. Он содержался в спецблоке следственного изолятора «Матросская тишина» и вышел на свободу через 25 дней после окончания оглашения приговора — 22 мая 2007 года.

10 июля 2007 года Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Мавроди на приговор. В реабилитации и прекращении уголовного дела суд отказал, оставив приговор в силе в части сроков лишения свободы, но отменил штраф в 10 тысяч рублей.

Находясь в заключении, Сергей Мавроди занимался литературным творчеством. В 2008 году вышла его первая книга «Искушение», в которую вошли 14 новелл. Всего у автора их более 200. Кроме того, он написал роман и несколько пьес. Книга вышла пилотным тиражом в 7 тысяч экземпляров.

В мае 2008 года московские судебные приставы наложили арест на продажу первой книги Мавроди в связи с возбуждением против него исполнительного производства о выплате задолженностей пострадавшим вкладчикам.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду «МММ-2011», которая рухнула через несколько месяцев. После этого была создана «МММ-2012».

Вслед за запуском проекта «МММ-2012» Сергей Мавроди объявил о создании Всероссийской политической партии МММ и заявил, что сам стал ее председателем.

В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело, он скрывался от властей.

В конце января 2014 года Сергей Мавроди заявил о введении валютных «мавро» (Mavro). В декабре 2017 года его очередная пирамида рухнула.

26 марта 2018 года стало известно, что Сергей Мавроди умер.