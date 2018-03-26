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Рэнди Питчфорд принял пародийный твиттер Каза Хираи за настоящий
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Рэнди Питчфорд принял пародийный твиттер Каза Хираи за настоящий 

DTF.RU 53 минуты назад
Фото: DTF.RU
По всей видимости, глава Gearbox Software посчитал, что подписался на настоящего директора Sony.
25 марта в фейковом аккаунте CEO Kaz Hirai, где на протяжении шести лет публикуются шутки от имени руководителя Sony Corporation, появилось сообщение о его уходе с поста главы корпорации. Первого апреля Кадзуо Хираи и правда должен покинуть свою должность, которую занимает с 2012 года. Об этом Sony официально объявила в феврале.
Владелец пародийного аккаунта в своём посте сделал отсылку к знаменитому выступлению Хираи на E3 2006, во время которого топ-менеджер неловко анонсировал Ridge Racer на PSP.
Сообщение в твиттере CEO Kaz Hirai не оставило равнодушным директора издательства Gearbox Software Рэнди Питчфорда, который, по всей видимости, не знал, что подписан на пародийный аккаунт.
Один из пользователей Твиттера обратил внимание Питчфорда, что он общается с ненастоящим Кадзуо Хираи.
В разговоре с подписчиками Питчфорд даже предложил свою кандидатуру для следующего пародийного аккаунта, если такой появится.
В сентябре 2017 года автор аккаунта CEO Kaz Hirai объявил, что в 2018-м уйдёт в отставку. В данный момент на его профиль подписано больше 120 тысяч человек.
#фан #игры
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