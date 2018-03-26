Рэнди Питчфорд принял пародийный твиттер Каза Хираи за настоящий

По всей видимости, глава Gearbox Software посчитал, что подписался на настоящего директора Sony.

25 марта в фейковом аккаунте CEO Kaz Hirai, где на протяжении шести лет публикуются шутки от имени руководителя Sony Corporation, появилось сообщение о его уходе с поста главы корпорации. Первого апреля Кадзуо Хираи и правда должен покинуть свою должность, которую занимает с 2012 года. Об этом Sony официально объявила в феврале.

Владелец пародийного аккаунта в своём посте сделал отсылку к знаменитому выступлению Хираи на E3 2006, во время которого топ-менеджер неловко анонсировал Ridge Racer на PSP.

Сообщение в твиттере CEO Kaz Hirai не оставило равнодушным директора издательства Gearbox Software Рэнди Питчфорда , который, по всей видимости, не знал, что подписан на пародийный аккаунт.

Один из пользователей Твиттера обратил внимание Питчфорда, что он общается с ненастоящим Кадзуо Хираи.

В разговоре с подписчиками Питчфорд даже предложил свою кандидатуру для следующего пародийного аккаунта, если такой появится.

В сентябре 2017 года автор аккаунта CEO Kaz Hirai объявил, что в 2018-м уйдёт в отставку. В данный момент на его профиль подписано больше 120 тысяч человек.

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