Иванов назвал проблему свалок в Подмосковье одной из самых запущенных проблем экологии

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал запущенной проблему свалок в Подмосковье . Об этом он заявил журналистам в понедельник, комментируя ситуацию с полигоном «Ядрово» в Волоколамске

"Проблема свалок в Подмосковье — одна из самых острых и запущенных проблем экологии вообще, потому что мы десятилетиями этим не занимались", — сказал Иванов.

Он отметил, что решению этой проблемы поможет только строительство современных заводов для утилизации и переработки мусора, «на что нужны десятилетия».

21 марта более 70 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа со свалки, однако анализы крови детей не подтвердили эту версию.

Для экстренного решения вопроса власти приняли ряд мер, в том числе — закрыть в середине апреля старую часть свалки, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями. К 15 июня там запустят систему утилизации свалочного газа, которая будет работать как минимум 10-15 лет, а также систему сборки и очистки фильтрата.

До 15 июня две аэрозольные пушки будут дважды в сутки опрыскивать «Ядрово» реагентом, улавливающим свалочный газ.