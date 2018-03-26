На улице Герцена появится еще одна платная парковка

Тюмени со второго апреля на парковке по улице Герцена (нечетная сторона от Дзержинского до Челюскинцев) вводится платный режим. Сейчас новый платный паркинг на 95 процентов готов к открытию.

Здесь уже появился паркомат, работающий на солнечных батареях. В скором времени появятся информационные щиты и растяжка, предупреждающая водителей о том, что за стоянку длительностью более 15 минут нужно заплатить. Стоимость и способы оплаты, правила пользования и прочие условия на новой платной стоянке будут теми же, как и на расположенной рядом (на участке улицы Герцена от Первомайской до Дзержинского). Первые 15 минут бесплатно, затем нужно оплатить парковочную сессию, выбирая, на какое время оставляете машину на парковке. Контроль по-прежнему будет осуществляться с помощью фото-и видеофиксации припаркованных автомобилей с интервалом в 15 минут. — Эта парковка рассчитана на 34 места. 10 процентов из них, как положено по закону, предназначено для маломобильных групп граждан. Для удобства тюменцев также действует мобильное приложение. Это очень удобно: не выходя из машины во время ветреной погоды, снега, дождя, можно спокойно оплатить парковку. При пользовании мобильным приложением, в случае, если вы выехали с парковки раньше, оставшиеся деньги можно вернуть себе на счет, — рассказал Алексей Санник , директор «Тюменьгортранс».

Придорожная парковка на улице Герцена рассчитана на 28 мест, на улице Ленина, у городской администрации— на 182 места. Последняя за год заработала больше двух миллионов рублей.

Стоимость парковки с 7 до 19 часов по будням составляет 30 рублей в час. С 19 до 7 часов в будни, а также круглосуточно по выходным и праздничным дням пользоваться парковками можно бесплатно. Помимо открытия новых платных парковок, сейчас разрабатывается проект расширения зоны единого парковочного пространства минимум до 2500 автомобилемест. Это, считают чиновники, будет способствовать решению проблемы стихийной парковки на улицах Тюмени и повысит пропускную способность дорог и безопасность дорожного движения. Также в скором времени планируется открытие платного подземного паркинга у драмтеатра.