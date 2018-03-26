Эксперт: «Роснано» и частный бизнес финансируют инновационные проекты на равных

Павел Теплухин. МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Инновации в России финансирует не только государство, но и частный бизнес, примерно в соотношении 50 на 50, рассказал в интервью ТАСС основатель компании Matrix Capital, член совета директоров и председатель комитета по стратегии АO "Роснано"

"Я не считаю, что у нас в инновации инвестирует только государство. На каждый рубль, вложенный тем же «Роснано», приходится как минимум еще один рубль частный, проинвестированный в те же самые проекты", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при этом частные компании, как правило, инвестирует «рядом» с «Роснано», но не через «Роснано».

"Во-первых, [так происходит] потому, что «Роснано» является государственной компанией. А финансовый инвестор держится подальше от государства, ведь чиновники меняются. Во-вторых, в институте прямых инвестиций у менеджмента должна быть правильная мотивация. Они принимают инвестиционные решения, и должны быть кровно заинтересованы в их результативности", — сказал Теплухин, добавив, что в этом и есть отличие от чиновника, который ничего потерять не может.