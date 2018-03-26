ПАО «МЗИК» собрал активистов ветеранских организаций 27 свердловских предприятий ОПК

"Ветераны-оборонщики познакомились с заводом, осмотрели историческую экспозицию и обсудили актуальные для них темы. Одной из главных целей мероприятия стало подробное знакомство с деятельностью ветеранской организации ПАО «МЗИК» — одной из самых многочисленных и авторитетных в регионе", — отмечают на заводе.

С докладом выступил глава Совета ветеранов предприятия Лев Алексеевич Богуславский, который рассказал об основных направлениях работы. «Это, в первую очередь, поддержка калининцев, вышедших на заслуженный отдых, поздравление со значимыми датами, организация их досуга. В свою очередь, ветераны продолжают участвовать в жизни завода, они являются наставниками для молодого поколения калининцев, а также для учащихся подшефной школы №138 и детского сада №339», — отмечают в пресс-службе.

Говоря об основных постулатах, на которые опираются ветераны-калининцы в своей деятельности, Богуславский отметил «принцип четырехугольника» — единства администрации завода, профсоюзной, молодежной и ветеранской организаций. Именно в этом, отметил докладчик, он видит залог успеха своей организации. Эту мысль продолжили первый заместитель генерального директора — исполнительный директор ПАО «МЗИК» Андрей Портнов и председатель заводского профсоюза Марина Никитина

"Долгое время для оборонных предприятий Свердловской области первостепенными были производственные вопросы, нужно было спасать заводы, оставшиеся без госзаказа. Сейчас оборонный комплекс региона набирает обороты, и мы можем больше внимания уделить социальным вопросам, в частности, поддержке ветеранов, внесших огромный вклад в работу предприятий", — сказал, завершая встречу, председатель Совета по работе с ветеранскими организациями СПООП Геннадий Муратшин. Он добавил, что сегодня на заводе имени Калинина «ветераны имели возможность познакомиться с передовым опытом в этой области».

"Ветераны — это для нас святое. Мы не должны терять преемственности поколений, потому что это большая ценность. В будущем, я уверен, практика таких совещаний будет продолжена", — резюмировал Андрей Портнов.

О заводе