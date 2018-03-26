Молодёжь 47 региона вовлекут в сельское хозяйство с помощью соцсетей 

Молодёжь Ленобласти и Петербурга хотят вовлечь в сельскохозяйственную сферу с помощью интернета. Об этом на встрече со студентами Санкт-Петербургского Аграрного университета рассказал депутат Госдумы и бывший зампред правительства региона по АПК Сергей Яхнюк, передаёт корреспондент Online47
Яхнюк полагает, что доносить информацию можно, например, с помощью видеороликов или информационных постов во ВКонтакте, Facebook и Twitter.
Депутат так же рассказал студентам, что надеется на реализацию проекта «Ленинградские гектары» в регионе. О запуске в регионе «Ленинградского гектара» стало известно в конце января на выездном заседании правительства Ленобласти в Выборге. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы «Дальневосточный гектар» и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе. Ранее стало известно, что в рамках инвестиционного форума Александр Дрозденко подписал несколько многомиллиардных сделок. Совокупный объем инвестиций в Ленобласть по контрактам в ближайший год может превысить 80 млрд рублей.