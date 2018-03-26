Молодёжь 47 региона вовлекут в сельское хозяйство с помощью соцсетей

Молодёжь Ленобласти Петербурга хотят вовлечь в сельскохозяйственную сферу с помощью интернета. Об этом на встрече со студентами Санкт-Петербургского Аграрного университета рассказал депутат Госдумы и бывший зампред правительства региона по АПК Сергей Яхнюк , передаёт корреспондент Online47

Яхнюк полагает, что доносить информацию можно, например, с помощью видеороликов или информационных постов во ВКонтакте, Facebook и Twitter.