«Суздальская новь» отметит 100-летний юбилей

В марте этого года исполняется 100 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Суздальская новь». 21 марта 1918 года вышел первый номер уездной газеты, тогда она называлась «Голос правды» и призывала всех трудящихся к борьбе под знамена Советской власти. За вековую историю издание прошло большой путь преобразований, становления и развития. Не раз менялись внешний вид и название газеты. В зависимости от задач, которые стояли перед газетой на определенном этапе времени, ей приходилось менять свое название. Она называлась: «Суздальский крестьянин», «Советская деревня», «За урожай», «За сплошную коллективизацию», «Колхозный клич».

В 1962 году большинство районных газет в нашей области были преобразованы в межрайонные. В связи с этим жизнь Суздальского района стала освещать газета Владимирского обкома КПСС и облисполкома для районов Владимирского территориального производственного колхозно-совхозного управления «Сельская новь». Свое нынешнее название — «Суздальская новь» получила 2 июля 1977 года. За всю историю газеты на ее страницах находили отражение все важные события, происходившие в районе. И каждое поколение журналистов, работавшее в издании, вписывало в эту историю свою строку, создавая и закрепляя традиции объективности подачи материала, уважения к слову и читателю, ответственности за каждый изложенный факт. В коллективе редакции всегда работали неравнодушные, творческие, искренне преданные своему делу люди: редакторы газеты — Василий Шубин, Зоя Смирнова, Федор Сидоров , Алексей Девяткин, Василий Штурманов, Лидия Годунина, Николай Ксенофонтов, Михаил Парашков, Алексей Мамин , Камиль Хабибуллин, Владимир Белоногов. Всю свою жизнь проработал корреспондентом Николай Вахтанов, более 30 лет отработали в редакции журналист, заместитель главного редактора Елена Климова и ведущий корреспондент Владимир Сухов , более 20 лет — оператор набора Нина Линькова, многие годы отдал работе Павел Парамонов . С 2005 года главным редактором газеты является Ирина Петровна Белан.

Многое изменилось в нашей жизни, меняется и газета. Она стала более современной, приобрела социальную направленность, на ее страницах выходит 16 тематических приложений, освещается работа местной власти, а также деятельность администрации Владимирской области и Законодательного Собрания, большое внимание уделяется краеведческой тематике. С 2010 года при активном участии Ирины Петровны был создан информационно-издательский центр Суздальского района «Суздаль-Медиа». На базе центра успешно реализуются многие издательские проекты, связанные с жизнью Суздальского района и его жителей.

Сегодня, в век информационных технологий, газета не перестает оставаться необходимой и востребованной. Тот факт, что «Суздальская новь» все эти годы пользуется неизменным уважением и любовью своих читателей, не оставляет сомнений в высочайшем профессионализме и таланте всех, тех кто ее создает. Профессионализм сотрудников газеты неоднократно был подтвержден и победами на конкурсах самого высокого уровня. Четыре раза газета и ее главный редактор становились лауреатами премии «Ответственность. Позиция. Признание», были удостоены специального диплома Союза журналистов области за создание нового лица районной газеты.

100-летие «Суздальской нови» — это праздник коллектива газеты, ее подписчиков и читателей, а также внештатных авторов и партнеров.

В год юбилея хочется пожелать коллективу редакции новых ярких журналистских работ, творческих побед, успешной реализации новых идей и проектов, верных подписчиков и читателей!