В Самаре обсудили проблему контрафакта и методы борьбы с ним 

Машиностроение, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика — в эти и другие важные отрасли экономики региона все чаще пытаются прорваться нечистые на руку предприниматели. Производители контрафакта используют все более изощренные методы, чтобы скрыть его происхождение. В основном это улучшение качества упаковки, благодаря новым технологиям. По статистике, за 2017 год на подделки пришлось до трети всех продаж в России. С проблемой борются фактически и законодательно. Правовая база постоянно дорабатывается. О ее совершенствовании сегодня говорили в областном парламенте. Во встрече приняли участие и депутаты Госдумы. «Мы хотим вынести на более высокий уровень этот вопрос для того, чтобы найти меры и возможности повлиять на столь негативный фактор. Мы считаем, что необходимо штрафы и для физлиц, и для юрлиц довести их до такого уровня, который будет являться, по сути дела, настоящим барьером», — заявил председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы Вячеслав Малеев.