Круглый стол: «Какой должна быть оптимальная потребительская корзина» 

УЧАСТНИКИ:
Георгий ФЕДОРОВ — президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», политолог
Елена КОЧКИНА — старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук, кандидат политических наук, социолог
Александр БОРИСОВ — председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию потребительского рынка, генеральный директор Московской международной бизнес ассоциации
Александр ЩЕРБАКОВ — профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук
ПО ТЕЛЕФОНУ:
Елена Павловна СОЛОМАТИНА — врач-диетолог
ВЕДУЩИЕ:
Руслан ОРЕХОВ
Армен МУРАДЯН — заместитель редактора отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва»