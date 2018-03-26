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Круглый стол: «Какой должна быть оптимальная потребительская корзина»
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Круглый стол: «Какой должна быть оптимальная потребительская корзина» 

Вечерняя Москва 1 час назад
УЧАСТНИКИ:
Георгий ФЕДОРОВ — президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», политолог
Елена КОЧКИНА — старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук, кандидат политических наук, социолог
Александр БОРИСОВ — председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию потребительского рынка, генеральный директор Московской международной бизнес ассоциации
Александр ЩЕРБАКОВ — профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук
ПО ТЕЛЕФОНУ:
Елена Павловна СОЛОМАТИНА — врач-диетолог
ВЕДУЩИЕ:
Руслан ОРЕХОВ
Армен МУРАДЯН — заместитель редактора отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва»
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