«Новотранс» инициировал деловой семинар, посвященный обсуждению вопросов оптимизации расходов на содержание вагонного парка

Мероприятие было организовано интернет-порталом «МояКолея1520» совместно с Группой компаний «Новотранс», предоставившей для его проведения площадку — одно из ведущих вагоноремонтных предприятий в России . На встречу были приглашены руководители служб вагонного хозяйства компаний-операторов, поставщики запасных частей и комплектующих, экспертные организации.

Участники семинара, среди которых были представители АО «ФГК», АО «ПГК» , ООО «Новая перевозочная компания», ООО «Мечел-Транс» и другие, обменялись опытом в вопросах выстраивания партнерских отношений с вагоноремонтными предприятиями. Затрагивались также проблемы, связанные с поставками, хранением, использованием комплектующих для ремонта вагонов, ответственностью за качество ремонта вагонов, взаимодействием с надзорными и регулирующими организациями.

Первый заместитель генерального директора ООО «ВРП „Новотранс“ Иван Хромовских рассказал участникам семинара о предоставлении полного комплекса услуг по техническому и сервисному обслуживанию вагонов.

»Проектная мощность нашего предприятия более 13 тыс. вагонов и 18 тыс. колёсных пар в год. ООО «ВРП „Новотранс“ укомплектовано новейшим оборудованием, позволяющим обеспечить качественное производство деповского и капитального ремонта грузовых вагонов и колесных пар со сменой элементов в максимально короткие сроки. Предприятие выполняет все функции, включая обеспечение запчастями и материалами на всю программу ремонта. Поддержка постоянного контакта с клиентами, гибкая ценовая политика и современные маркетинговые решения — наш стиль работы. Для ВРП это актуально, так как количество клиентов постоянно увеличивается», — сказал Иван Хромовских.

Представители компаний-операторов и собственников вагонов, работающих в Сибирском регионе, подчеркнули, что по качеству работы ООО «ВРП „Новотранс“ вышло на лидирующие позиции. В частности, показатель безотказной работы предприятия в 2017 году составил 96,99%, что выше среднего среди частных предприятий (96,29%) и выше среднесетевого (96,43%).

“Сотрудничество с ВРП „Новотранс“, в частности, было основано на заключении взаимовыгодного договора, который исключает возможность проведения некачественного ремонта вагонов, а также произвольного формирования стоимости работ. Ремонт на ВРП „Новотранс“ всегда производится согласно ТЗ заказчика, остаточный ресурс комплектующих при этом остается соответствующим остаточному ресурсу вагона», — подчеркнул Сергей Василенко.

Напомним, что в 2017 году на предприятиях ООО «Ремонтная компания „Новотранс“ свыше 43,5 тыс. грузовых вагонов прошли обслуживание в объеме деповского ремонта. Объем производства на предприятиях РК „Новотранс“ вырос на 21%.