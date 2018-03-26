Савченко допросили по делу о самоубийств известного военного летчика 

Об этом сообщают «Никвести».
«Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было», — заявил глава ГУ Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.
По его словам, никаких никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала не было, а сам Савченко в начале марта глава областной администрации пообещал Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать ему в получении квартиры, отчего, по словам Мороза, Волошин был в приподнятом настроении, так как должна была решиться одна из его проблем — отсутствия собственного жилья.
«Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот трагический поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что эта версия не отбрасывается, мы продолжаем ее проверять», — заявил Мороз. Волошин совершил под давлением.
В то же время, на просьбу журналистов прокомментировать тот факт, что коллеги Волошина заявляли, что в последнее время руководство облгосадминистрации давило на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ по незаконному ремонту аэровокзала, Мороз ответил, что еще не все коллеги Волошина были допрошены.
Самоубийство Волошина вызвало большой резонанс на Украине. «Масла в огонь» подлил тот факт, что одним из виновных в этом общественные активисты называют руководителя Николаевской ОГА Алексея Савченко, известного своим неординарным поведением, а также тем, что при нем в области резко увеличились показатели преступности.