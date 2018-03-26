Савченко допросили по делу о самоубийств известного военного летчика

Об этом сообщают «Никвести».

«Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было», — заявил глава ГУ Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз

По его словам, никаких никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала не было, а сам Савченко в начале марта глава областной администрации пообещал Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать ему в получении квартиры, отчего, по словам Мороза, Волошин был в приподнятом настроении, так как должна была решиться одна из его проблем — отсутствия собственного жилья.

«Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот трагический поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что эта версия не отбрасывается, мы продолжаем ее проверять», — заявил Мороз. Волошин совершил под давлением.

В то же время, на просьбу журналистов прокомментировать тот факт, что коллеги Волошина заявляли, что в последнее время руководство облгосадминистрации давило на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ по незаконному ремонту аэровокзала, Мороз ответил, что еще не все коллеги Волошина были допрошены.