Знаменитый американский производитель оружия обанкротился 

Один из старейших производителей оружия в Америке, фирма Ремингтон, — банкрот. Фирма подала соответствующие документы в суд, чтобы начать процедуру банкротства и расчета с кредиторами, сообщает Reuters.
По словам главного коммерческого директора Стивена Джексона, проблемы у компании начались около года назад. Связано это с падением продаж и усилением давления общественного мнения, которое выступает за ужесточение оборота оружия и усложнения процедуры лицензирования.
Первые известия о банкротстве, появились ещё в феврале. Тогда фирма подала в суд с просьбой защитить от кредиторов и смогла снизить задолженность на 950 миллионов долларов. Окончательно свое существование компания завершит к 3 мая 2018 года.
— В первую очередь надо понимать, что теперь все «стволы» от «Ремингтон», нарезные и гладкоствольные, станут пользоваться повышенным спросом. — рассказал оружейный эксперт и коллекционер Владимир Кустов, — Запасы, которые есть у компании, будут распроданы в магазинам, где продавцы поставят на них повышенный ценник, как на уникальные и последние. С другой стороны, хочется верить, что среди инвесторов и кредиторов есть люди, для которых «Ремингтон» — это не просто пустой звук, они выкупят бренд и восстановят производство. Но даже это разделит продукцию фирмы на «до» и «после».
На волне увеличения случаев стрельбы в школе, в Америке увеличилось количество количество противников второй поправки, которые выступают за ужесточение контроля за оружием. Компанию Ремингтнон в 1816 году основал Элифалет Ремингтон. В 23 года он создал первый образец винтовки, а потом открыл свою компанию. Фирма поставляла оружие в армию США на протяжении почти 200 лет и теперь будет закрыта.