Знаменитый американский производитель оружия обанкротился

Один из старейших производителей оружия в Америке, фирма Ремингтон, — банкрот. Фирма подала соответствующие документы в суд, чтобы начать процедуру банкротства и расчета с кредиторами, сообщает Reuters

По словам главного коммерческого директора Стивена Джексона, проблемы у компании начались около года назад. Связано это с падением продаж и усилением давления общественного мнения, которое выступает за ужесточение оборота оружия и усложнения процедуры лицензирования.

Первые известия о банкротстве, появились ещё в феврале. Тогда фирма подала в суд с просьбой защитить от кредиторов и смогла снизить задолженность на 950 миллионов долларов. Окончательно свое существование компания завершит к 3 мая 2018 года.

— В первую очередь надо понимать, что теперь все «стволы» от «Ремингтон», нарезные и гладкоствольные, станут пользоваться повышенным спросом. — рассказал оружейный эксперт и коллекционер Владимир Кустов , — Запасы, которые есть у компании, будут распроданы в магазинам, где продавцы поставят на них повышенный ценник, как на уникальные и последние. С другой стороны, хочется верить, что среди инвесторов и кредиторов есть люди, для которых «Ремингтон» — это не просто пустой звук, они выкупят бренд и восстановят производство. Но даже это разделит продукцию фирмы на «до» и «после».