Законопроект о реестре коренных народов планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию

Законопроект о создании федерального реестра коренных малочисленных народов России могут внести в Госдуму РФ в весеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета Ассоциации «Оленеводы мира» в Салехарде член Комитета Госдумы РФ по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

«Совместно с Федеральным агентством по делам национальностей мы проходим процедуру согласования текста законопроекта, который находится на рассмотрении в правительстве. Пока даже до первого чтения в Госдуме, к сожалению, не дошло. По нашему мнению, сам текст, в принципе готов», — сказал Григорий Ледков

По его мнению, законопроект нужно срочно вносить в Госдуму РФ, рассчитывают это сделать в весеннюю сессию. Григорий Ледков добавил, что при рассмотрении в правительстве есть вопросы технического и финансового характера.

«Здесь дилемма: либо реестр финансируется самостоятельно, либо в рамках программы Федерального агентства по делам национальностей по мониторингу межнациональных конфликтов», — отметил он.

Ранее Федеральное агентство по делам национальностей РФ подготовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России. Отмечается, что его создание будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот. Граждане РФ могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда.