В ОВД района Раменки состоялась встреча ветеранов отдела со стажерами полиции и молодыми сотрудниками 

Председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев принял участие во встрече ветеранов ОМВД Раменки со стажерами.
Начальник ОМВД полковник полиции Александр Стеклянников встретил ветеранов по-домашнему тепло. Рассказывая о достижениях подразделения, он довел до гостей результаты оперативно-служебной деятельности.
На встрече присутствовали: старший участковый инспектор милиции 76 отделения подполковник милиции Кузякин Николай Петрович, заместитель начальника отдела «Мосфильмовский»-Раменки по работе с личным составом майор милиции Белоус Владимир Михайлович, милиционер отдельной роты ППСМ ОВД района Раменки прапорщик милиции Синицын Андрей Алексеевич, старший оперативный дежурный Дежурной части штаба ОВД района Раменки майор милиции Пустовалов Виктор Григорьевич.
Ветераны рассказали про свою службу. Как они несли службу в 90-е годы, чем интересна и ответственна была работа милиционеров в то время.
Стажеры с удовольствием слушали гостей и задавали вопросы. Встреча прошла в дружеской тёплой обстановке. Ветераны пожелали молодым сотрудникам успехов в службе и поблагодарили за сделанный ими правильный выбор: служить— народу — служить закону.
Также на встрече присутствовал председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев, полковник милиции — начальник ОВД МГУ.
Он уже 11 лет на пенсии, но продолжает активно учувствовать в общественной работе УВД по ЗАО. В ходе встречи Владимир Валентинович пожелал молодым людям крепко стоять на страже порядка, не терять оптимизма и пожелал успешной службы на благо России.
В конце встречи начальник отдела Александр Стеклянников и председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев поздравили коллег-ветеранов с 25-летним юбилеем со Дня образования Управления и вручили им Юбилейные медами от начальника УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова.