В ОВД района Раменки состоялась встреча ветеранов отдела со стажерами полиции и молодыми сотрудниками

Председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев принял участие во встрече ветеранов ОМВД Раменки со стажерами.

Начальник ОМВД полковник полиции Александр Стеклянников встретил ветеранов по-домашнему тепло. Рассказывая о достижениях подразделения, он довел до гостей результаты оперативно-служебной деятельности.

На встрече присутствовали: старший участковый инспектор милиции 76 отделения подполковник милиции Кузякин Николай Петрович, заместитель начальника отдела «Мосфильмовский»-Раменки по работе с личным составом майор милиции Белоус Владимир Михайлович, милиционер отдельной роты ППСМ ОВД района Раменки прапорщик милиции Синицын Андрей Алексеевич , старший оперативный дежурный Дежурной части штаба ОВД района Раменки майор милиции Пустовалов Виктор Григорьевич.

Ветераны рассказали про свою службу. Как они несли службу в 90-е годы, чем интересна и ответственна была работа милиционеров в то время.

Стажеры с удовольствием слушали гостей и задавали вопросы. Встреча прошла в дружеской тёплой обстановке. Ветераны пожелали молодым сотрудникам успехов в службе и поблагодарили за сделанный ими правильный выбор: служить— народу — служить закону.

Также на встрече присутствовал председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир Береснев, полковник милиции — начальник ОВД МГУ

Он уже 11 лет на пенсии, но продолжает активно учувствовать в общественной работе УВД по ЗАО. В ходе встречи Владимир Валентинович пожелал молодым людям крепко стоять на страже порядка, не терять оптимизма и пожелал успешной службы на благо России