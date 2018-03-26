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Нурбаганда Нурбагандова пригласили в Геленджик
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Нурбаганда Нурбагандова пригласили в Геленджик 

Mirmol.ru 57 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Нурбаганда Нурбагандова пригласили в ГеленджикНурбаганд Нурбагандов отец героя России Магомеда Нурбагандова прибыл в Геленджик по приглашению на открытие культурного центра Республики Дагестан. На встречу с отцом героя пришли и отдел МВД России по городу Геленджику. Совместно с сотрудниками внутренних дел Нурбагандов старший возложил цветы к памятнику сотрудников внутренних органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетил комнату истории ОМВД России по городу Геленджику и получил альбом, посвященный отделу полиции Геленджика.
«Мы удостоились огромной чести — принимать отца Героя России. Человека, который воспитал в своем сыне честь, совесть и любовь к Родине. Я уверена, что память о данной встрече оставит свой след в памяти сотрудников полиции и «юных полицейских»», — говорит Юлия Соболева, председатель Общественного совета при ОМВД России по городу Геленджику.
В шестой городской школе после торжественной части гостям показали видеосюжет о подвиге Героя России Магомеда Нурбагандова. О сыне рассказал и сам Нурбагандов старший.
Фото: МВД России по городу Геленджику\ пресс-службы Президента России.
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