Нурбаганда Нурбагандова пригласили в Геленджик

Нурбаганда Нурбагандова пригласили в ГеленджикНурбаганд Нурбагандов отец героя России Магомеда Нурбагандова прибыл в Геленджик по приглашению на открытие культурного центра Республики Дагестан . На встречу с отцом героя пришли и отдел МВД России по городу Геленджику. Совместно с сотрудниками внутренних дел Нурбагандов старший возложил цветы к памятнику сотрудников внутренних органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетил комнату истории ОМВД России по городу Геленджику и получил альбом, посвященный отделу полиции Геленджика.

«Мы удостоились огромной чести — принимать отца Героя России. Человека, который воспитал в своем сыне честь, совесть и любовь к Родине. Я уверена, что память о данной встрече оставит свой след в памяти сотрудников полиции и «юных полицейских»», — говорит Юлия Соболева , председатель Общественного совета при ОМВД России по городу Геленджику.

В шестой городской школе после торжественной части гостям показали видеосюжет о подвиге Героя России Магомеда Нурбагандова. О сыне рассказал и сам Нурбагандов старший.