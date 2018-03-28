Военнослужащие из штаба ОДКБ смогут быстрее получать разрешение на временное проживание в РФ

Военнослужащие из объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и члены их семей смогут быстрее получать разрешение на временное проживание в России . Соответствующий Протокол к соглашению между правительством РФ и ОДКБ Совет Федерации ратифицировал на пленарном заседании.

Он устанавливает, что члены семей военнослужащих ОДКБ, не являющиеся гражданами России или постоянно в РФ не проживающие, вправе получить разрешение на временное проживание в нашей стране без каких-либо ограничений на период осуществления ими своих полномочий в объединённом штабе ОДКБ.

«Реализация Протокола не требует дополнительных средств из федерального бюджета», — добавил сенатор.