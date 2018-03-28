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Военнослужащие из штаба ОДКБ смогут быстрее получать разрешение на временное проживание в РФ
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Военнослужащие из штаба ОДКБ смогут быстрее получать разрешение на временное проживание в РФ 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Военнослужащие из объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и члены их семей смогут быстрее получать разрешение на временное проживание в России. Соответствующий Протокол к соглашению между правительством РФ и ОДКБ Совет Федерации ратифицировал на пленарном заседании.
Представляя документ коллегам, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов напомнил, что сам Протокол был подписан в Москве 27 декабря 2016 года.
Он устанавливает, что члены семей военнослужащих ОДКБ, не являющиеся гражданами России или постоянно в РФ не проживающие, вправе получить разрешение на временное проживание в нашей стране без каких-либо ограничений на период осуществления ими своих полномочий в объединённом штабе ОДКБ.
«Реализация Протокола не требует дополнительных средств из федерального бюджета», — добавил сенатор.
В ОДКБ входит 6 государств — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
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