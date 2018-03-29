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Более 200 млн рублей штрафов от водителей большегрузов пойдут на ремонт дорог Нижегородской области
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Более 200 млн рублей штрафов от водителей большегрузов пойдут на ремонт дорог Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
226 млн рублей поступило в бюджет Нижегородской области с начала 2018 года по результатам работы пунктов весогабаритного контроля. Данные средства планируется направить на ремонт существующих магистралей или строительство новых. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог Вадима Власова.
Вчера, 28 марта, министр в составе специальной комиссии проинспектировал работу автоматических стационарных пунктов весогабаритного контроля. В ходе мероприятия, организованного по поручению врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитина были измерены параметры транспортных средств на площадке в Богородске. Также инспекция провела контрольное взвешивание через рамку автоматизированного пункта весового контроля, расположенного на мосту через Оку с обходом Мурома.
«Системы продемонстрировали высокую точность измерения параметров большегрузов. По итогам прошлого года работы пунктов весогабаритного контроля вынесено более 4000 постановлений на сумму порядка 1 млрд рублей. Только половина суммы была оплачена во время льготного периода. Однако, ущерб, который наносят большегрузы автомобильным дорогам, гораздо больше, чем штрафы, которые платят водители», — отметил Власов.
Руководитель Центра безопасности дорожного движения Нижегородской области Глеб Иванов в свою очередь отметил, что за полтора года работы пунктов весогабаритного контроля количество нарушений снизилось, и перевозчики стали внимательнее относиться к загруженности транспорта.
Напомним, в Нижегородской области заключены контракты на ремонт дорог.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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