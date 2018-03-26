Удастся ли Западу остановить Россию?

В появившемся неделю назад фильме «Миропорядок 2018» Владимир Путин абсолютно невозмутимо объясняет, что если кто-то нападет на Россию , он, не колеблясь, отдаст приказ о нанесении масштабного ядерного удара, который приведет к глобальной катастрофе. В этом, как он полагает, заключается суть российской оборонной стратегии.

Однако в словах российского лидера кроется нечто большее. На самом деле он говорит: зачем нам такой мир, в котором Россия не будет глобальной державой, принимающей участие в разрешении всех серьезных международных кризисов. Избранный 18 марта подавляющим большинством голосов президент посвятит следующие шесть лет решению именно этой задачи. Америка осознает, что грядет противостояние, и уже к нему готовится.

«Я стараюсь выбросить из своего словаря понятия «доверие» и «компромисс», поскольку в отношениях с Россией они совершенно бесполезны, — говорит Rzeczpospolita спецпредставитель США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker). — Я бы не ожидал, что Путин откажется от участия России в разрешении всех международных конфликтов и от политики возрождения величия своей страны».

К этой операции российский президент готовился уже давно. Как полагает бывший директор варшавского Центра восточных исследований Олаф Осица (Olaf Osica), поворотным моментом стал 2008 год, когда Путин осознал, что Запад не станет по доброй воле заново определять границы сфер влияния, поэтому придется делать это силой. «Начало этого процесса ознаменовалось войной с Грузией , Путин не сойдет с намеченного пути», — говорит эксперт.

Иране и Сейчас претворение этого масштабного плана в жизнь входит в решающую фазу. 65-летний лидер знает, что настолько благоприятных обстоятельств, как сейчас, больше не будет. Растущая популярность прокремлевских популистов во многих европейских странах, парализованный расследованием его связей с Кремлем американский президент, нарастающий конфликт между США и Европой, недостаток средств в оборонном бюджете НАТО , сильная позиция в нескольких международных конфликтах (в Сирии Северной Корее ) — у Путина еще никогда не было в руках такого количества козырей, и, возможно, такая ситуация больше не повторится.

Эффектная победа на контролируемых выборах не показывает, конечно, какова реальная поддержка Путина, однако, свидетельствует, что политических конкурентов у него сейчас нет. Поддерживать рост разъедаемой коррупцией и требующей реформ экономики позволит ему, в свою очередь рост нефтяных цен, удерживавшийся в прошлом году на уровне в 25%. Путин знает, что время играет не в его пользу: если учесть реальную покупательную способность национальных валют, можно констатировать, что американская экономика превосходит по размеру российскую в четыре раза, а китайская — в пять, кроме того, Россия гораздо медленнее развивается. Российское государство, как СССР в 1980-х годах, не смогло включиться в технологическую революцию, которая неизбежно приведет к новой расстановке сил в глобальном мире будущего. Единственный шанс для Кремля — развернуть конфронтацию уже сейчас.

Путин говорит: карты на стол

За две недели до выборов российский лидер решил проверить, готов ли Запад начать решающую битву. В Солсбери, который находится в 120 километрах от Лондона, произошло покушение на российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь: их отравили крайне токсичным веществом «Новичок». Москва нанесла удар в самый центр одной из ключевых стран-членов НАТО, причем использовала запрещенное международными соглашениями химическое оружие. Верхом унижения для Великобритании стало то, что ей до сих пор не удалось установить, кто и каким образом осуществил покушение. Лишь уникальный состав «Новичка», плода долгих трудов советских лабораторий, позволил установить, что следы ведут в Россию.

«Скрипаль, которого в 2010 году выпустили из российской тюрьмы в рамках обмена шпионами с Великобританией, по всей видимости, нарушил какие-то условия договора и продолжал делиться секретной информацией. Путин, конечно, мог устранить его незаметно, например, замаскировав убийство под сердечный приступ. Он, однако, решил устроить зрелищную расправу и продемонстрировать, что увязшее в переговорах на тему Брексита Соединенное королевство слабо, что у него нет поддержки в западном мире», — объясняет Rzeczpospolita ведущий британский кремленолог Марк Галеотти (Mark Galeotti).

13 марта Тереза Мэй произнесла в Палате общин такие слова о России, которых там не слышали с момента распада Советского Союза. «Покушение на убийство Скрипаля — это элемент известной нам агрессивной стратегии России. Незаконная аннексия Крыма была первым случаем с момента Второй мировой войны, когда одно суверенное государство насильно забрало территорию другого государства в Европе, — утверждала она. — Россия развязала конфликт в Донбассе, неоднократно нарушала воздушное пространство нескольких европейских стран, организовала активную кампанию по кибершпионажу. Она вмешивалась в выборы и устраивала хакерские атаки, в частности, на Министерство обороны Дании Бундестаг », — метала громы и молнии глава британского правительства.

В своем выступлении, которое в какие-то моменты начинало напоминать прозвучавшую 36 лет назад речь Маргарет Тэтчер о намерении Британии отбить у Аргентины Фолклендские острова, Мэй сообщила, что она не только вышлет 23 российских дипломата, но и доберется до богатств связанных с Кремлем олигархов, которые обзавелись в Лондоне шикарными дворцами.

Брюсселе Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС

Удастся ли Терезе Мэй на самом деле стать новой «железной леди» и в последний момент заставить Путина отказаться от его масштабного плана по восстановлению величия России? Это покажет время. Великобританию связывают с Россией экономические интересы. В частности, компания BP владеет пятой частью акций «Роснефти» . Это настолько привлекательный актив, что предшественник Мэй Дэвид Кэмерон не решился отказаться от него даже тогда, когда Путин провел раздел Украины. На российских (зачастую имеющих туманное происхождение) средствах по большей части держится лондонский рынок недвижимости, а также лондонская биржа, у которой из-за Брексита было много проблем и без конфликта с Кремлем. Британские дипломатические источники утверждают, что Даунинг-стрит готова к новому развитию ситуации. Но, возможно, пока нет никакой конкретики, с прогнозами лучше повременить.

Ангела Меркель, Путин в течение 18 лет занимался восстановлением потенциала своей страны, так что теперь Великобритания не может выступать в одной весовой категории с Россией. В связи с этим глава британского правительства сразу же заявила, что в ответ на российскую химическую атаку она займется формированием объединенного западного фронта, который выступит против Москвы. 15 марта Дональд Трамп Эммануэль Макрон и Тереза Мэй констатировали в совместном заявлении, что версия о причастности к инциденту в Солсбери России выглядит наиболее правдоподобно. Это был, как они пишут, «первый случай наступательного использования нервнопаралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны».

Однако уже в ходе дискуссии в Палате общин выяснилось, что накануне Мэй не удалось убедить Германию отказаться от участия в проекте «Северный поток —2» или ограничить импорт российских нефти и газа, доход от продажи которых служит основой бюджета российского государства. Германия не собирается также следовать примеру Великобритании и отказываться от участия канцлера и других ведущих политиков в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Самое популярное мировое спортивное событие станет триумфом Кремля, ведь футбольная борьба на стадионах Москвы и Петербурга заставит миллиарды зрителей забыть о связанных с Россией негативных ассоциациях, которые могли у них появиться.

Франсуа Олланд , который в 2012-2017 годах занимал во Франции президентский пост, хорошо знает Путина: на одну только тему Украины он разговаривал с ним лично или по телефону 32 раза. И хотя политик не хочет открыто критиковать Меркель, в разговоре с Rzeczpospolita он подчеркивает, что переговоры с Кремлем будут эффективны лишь в том случае, если удастся добиться соответствующего соотношения сил. А для этого, по его мнению, следует как минимум пригрозить России приостановкой импорта ее нефти и газа. Это не пустые слова, ведь Олланд отдал приказ разорвать контракт на поставку Москве двух вертолетоносцев типа «Мистраль», заключенный его предшественником Саркози.

Однако Меркель, стремясь сохранить власть, решила пойти на уступки Социал-демократической партии, которая известна своей слабостью к Кремлю. Новый глава немецкой дипломатии Хайко Маас (Heiko Maas) умеет быть жестким, но, скорее, не в отношении России. В декабре 2014 года в интервью газете «Бильд» он требовал привлечь к судебной ответственности всех, кто был причастен к жестоким допросам подозреваемых в терроризме, которые устраивало ЦРУ . Когда в начале этого года немецкий министр иностранных дел, член СДПГ Зигмар Габриэль решил, что пора начать смягчать санкции в отношении России, Маас протестовать не стал. В свою очередь, в прошлый понедельник связанный с СДПГ президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал первым из немногочисленных западных лидеров, кто поздравил Путина с победой на выборах.

Польша давно призывает Берлин оказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2», в очередной раз об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) на своей недавней встрече с Ангелой Меркель Варшаве . Однако сосредоточившая все свое внимание на проблеме возврата обломков «Туполева» польская дипломатия практически не поддерживает контактов с Москвой, так что ее влияние на ход игры с Путиным можно назвать минимальным.

У Трампа связаны руки

В европейских рядах единства нет, поэтому начнет ли Кремль новый этап восстановления российской империи зависит от того, какие шаги в контексте покушения на Скрипаля предпримут США. 15 марта впервые после президентских выборов не Конгресс, а Белый дом заявил о введении новых санкций против Москвы. В санкционный список включили 19 российских граждан, в том числе «путинского повара» Евгения Пригожина , который занимался в Петербурге координацией кибердиверсий против Запада.

Значит ли это, что произошел перелом? Дэниел Фрид (Daniel Fried), который год назад отвечал в Госдепартаменте за введение санкций в отношении Москвы, высказывается на эту тему очень осторожно: «Покушение на Скрипаля должно было стать для администрации Трампа красной чертой: раз Россия ее пересекла, следует совместно с нашими европейскими союзниками ввести против России жесткие ограничительные меры. Сложно сказать, произойдет ли это. Давление на администрацию Трампа усиливается, многие хотят, чтобы она избрала в отношении Кремля более жесткий курс, я надеюсь, президент пойдет в этом направлении. Москва использует всевозможные способы давления на Запад, это часть масштабной продуманной стратегии», — говорит американский дипломат.

Курт Волкер уверен, что расследование, посвященное вмешательству Кремля в избирательную кампанию Трампа, не оказывает влияния на политику США в отношении Москвы. Даже наоборот, он считает, что эта политика стала гораздо более жесткой, чем при Бараке Обаме . Однако такое мнение разделяют в Вашингтоне не все. «Меня все сильнее беспокоит неоднозначная позиция администрации Трампа в отношении России», — заявил в эфире «Си-Эн-Эн» бывший руководитель Национальной разведки США Джеймс Клэппер (James Clapper).

Никто не знает, есть ли у Кремля какой-то компромат на Трампа, сохранившийся с тех времен, когда тот занимался в Москве бизнесом и устраивал там конкурс «Мисс Вселенная». Слухи о его скандальном поведении до сих пор не подтвердились, но американские разведывательные службы уверены, что Россия выступила в избирательной кампании на стороне Трампа. Она, например, обнародовала материалы, компрометирующие Хиллари Клинтон , и предупредила об этом шаге окружение миллиардера, в частности, его сына Дональда и зятя Джареда Кушнера

Это дело ведет специальный прокурор Роберт Мюллер (Robert Mueller). Его команда не только выдвигает в адрес соратников Трампа все более серьезные обвинения, но и неумолимо приближается в расследовании к самому президенту. Федеральный судья Томас Селби Эллис (Thomas Selby Ellis) даже заявил, что бывший руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт «проведет остаток своих дней в тюрьме». Сам глава государства действует все более нервно: только что он отправил в отставку заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба (Andrew McCabe), который дал показания против него комиссии Мюллера. Возможно, это просто совпадение, но именно занимавший ту же должность Марк Фельт (Mark Felt) передал журналистам «Вашингтон пост» информацию, которая привела к отставке Ричарда Никсона в 1974 году. На этом фоне сложно избавиться от ощущения, что в игре с Западом главным козырем Путина станет сам Дональд Трамп. Впервые за последние 45 лет американская столица оказалась парализована. Отличие от кризиса, вызванного Уотергейтским скандалом, заключается в том, что сейчас развитие событий может контролировать Москва.

Акция протеста у Российского посольства в Вашингтоне. 20 февраля 2017

Однако атмосферу неопределенности создает в Вашингтоне не только расследование Мюллера, ее подпитывает сам Трамп, проводящий кадровые перестановки: последней его жертвой стал госсекретарь Рекс Тиллерсон , дальше может придти черед советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера (Herbert McMaster).

«Протекционизм ведет к изоляционизму. В таком союзе, как НАТО, нельзя заботиться лишь о своих интересах, следуя принципу » America first". Европейские страны, которые возлагают все надежды в сфере безопасности на США, может ожидать очень неприятный сюрприз«, — предупреждает Франсуа Олланд, разделяющий опасения, которые выражала Меркель еще в мае 2017 года. Путин близок к тому, о чем мечтали лидеры СССР в 1980-х, и чего им не позволил добиться Рейган: он может ослабить связи между Америкой и Европой.

Безнаказанность Кремля

Пока Вашингтон, Париж и Берлин жили иллюзиями о возможной «перезагрузке» отношений с Москвой, Кремль создавал арсеналы, которые потребуются в большой игре. Сейчас мы постепенно начинаем узнавать, что за это время он смог добиться серьезного перевеса во многих сферах. На прошлой неделе ФБР, например, сообщило, что в последние два года российским хакерам удалось провести атаку против компьютерных сетей американских атомных электростанций и внедриться в американские электросети. Они не нанесли никакого ущерба, но собрали информацию, которая в случае возникновения конфликта позволит России парализовать энергосистему США.

Несколькими днями ранее, 1 марта, в ходе специальной пресс-конференции Путин, в свою очередь, рассказал о пяти необыкновенных типах вооружений, в том числе о ядерной крылатой ракете с «неограниченным радиусом действия», подводных дронах и межконтинентальной ядерной ракете, которая в продемонстрированном ролике распадалась на отдельные части над Флоридой, где находится одна из резиденций Трампа. Конечно, остается вопросом, насколько России действительно удалось совершить прорыв в военных технологиях, однако, гораздо менее эффектный доклад связанной с американской армией корпорации «Рэнд» показывает, что если россияне нападут на Центральную Европу, они будет обладать огромным военным превосходством над расположенными в этом регионе войсками, пока НАТО не сконцентрирует свои силы.

«Путин ведет игру глобального масштаба. Он считает, что ни один серьезный мировой конфликт нельзя решить без участия России», — говорит Олланд. Переломным моментом, на его взгляд, стал август 2013 года, когда Барак Обама не поддержал план Франции, планировавшей в ответ на применение Башаром Асадом химического оружия, начать военную интервенцию в Сирию. Российский лидер понял, что ему тоже ничего не грозит и вторгся на Украину, а потом, в сентябре 2015 года, развернул сирийскую операцию. Сейчас Трамп готовится к встрече с Ким Чен Ыном , на которой он постарается убедить его отказаться от создания ядерных ракет, способных долететь до Калифорнии. В такой ситуации американский президент не может пойти на открытый конфликт с Россией и в какой-то степени поддерживающим ее Китаем . От того, удастся ли преодолеть кризис в Сирии, зависит, в свою очередь, зальет ли Европу новая волна беженцев. А стоит напомнить, что в 2015 году миграционный кризис чуть было не привел к отставке Меркель.

У Москвы долгая память

Олаф Осица полагает, что сила Путина заключается, прежде всего, в слабости Запада. Хотя Америка и Европа смогли преодолеть самый серьезный с 1930-х годов финансовый кризис, его последствия оказались катастрофическими. Уровень экономического неравенства в США не был таким высоким вот уже сто лет: 80% богатств страны принадлежит сейчас 10% самых богатых американцев. Остальные живут скромно, порой, с трудом сводя концы с концами. Испания , Великобритания, Италия стараются любой ценой избежать повторения такого сценария. Именно поэтому там растет популярность политиков, которые предлагают простые популистские решения и призывают вернуть прежние социальные льготы. В Италии как одержавшее победу на выборах левое «Движение пяти звезд», так и ультраправая «Лига Севера» не скрывают своих симпатий к Путину. Такую же позицию занимает французский «Национальный фронт» и немецкая «Альтернатива для Германии». Все больше американцев и европейцев начинает задумываться, какой смысл в демократии, если ее плоды достаются меньшинству.

Визит немецкой делегации в Крым

На этой неделе телеканал «Си-Эн-Эн» решил сравнить, где живется лучше: в США или в России? Первая страна оказалась, конечно, победительницей в большинстве категорий, но все же не во всех. Американцы узнали, что россияне могут получить длинный оплачиваемый отпуск (в том числе по уходу за ребенком), что в путинском государстве на душу населения приходится больше больничных коек и врачей, а уровень преступности там в целом ниже (Россия обгоняет США только по числу убийств).

Непредсказуемый американский президент, нарастающий спор между Америкой и Европой, успех благоволящих Кремлю популистских партий, точечное военное превосходство России, сильные карты в Сирии и Северной Корее, растущие цены на нефть — в руках президента Путина оказалось одновременно много козырей. Каким образом он решит их разыграть?

Джон Лох (John Lough) убежден, что Путин стремится заключить с Западом новую сделку и разделить сферы влияний, получив Среднюю Азию, Белоруссию и Украину. «Он хочет обладать на этой территории исключительным правом принимать решения, по меньшей мере, в сфере безопасности», — говорит эксперт по России из лондонского аналитического центра «Чатем Хауз».

Ему вторит Олаф Осица: «Путин считает, что раз Советский Союз уступил Западу Центральную Европу, тот должен отдать ей власть над постсоветским пространством за исключением стран Балтии (их Москва считает культурно чуждыми образованиями). В Кремле не признают полутонов и полумер, в рамках которых в той или иной стране могут сочетаться влияния России и Запада. Это подход, уходящий корнями в XIX век».

Где Кремль решит нанести следующий удар, чтобы приблизиться к своим целям? «У Путина нет комплексной стратегии, он пользуется возможностями, которые открываются перед ним в тот или иной момент», — отмечает Олланд.

Между тем многое указывает на то, что следующей целью и абсолютным приоритетом России снова станет Украина. Хотя Курт Волкер в беседе с Rzeczpospolita говорит, что конфликт в этой стране не превратился в опосредованную войну между Москвой и Вашингтоном, Путин (в особенности после того, как Белый дом решил начать продавать украинцам оружие) видит ситуацию иначе. С его точки зрения этот плод уже поспел и скоро упадет прямо ему в руки. Катастрофическая экономическая ситуация, массовая миграция, разъедающая страну коррупция, конфликт в Донбассе, которому не видно конца, — все это, как полагает Волкер, приведет к тому, что, самое позднее после президентских выборов 2019 года, в Киеве вновь появится пророссийский лидер. Тогда, погрузившийся в свои проблемы Запад, уже не станет реагировать на ситуацию, как он делал это во время Евромайдана.

Основополагающий вопрос для нас звучит так: остановится ли окрыленный очередными успехами Путин на бывших границах Советского Союза или решит пойти дальше? Польшей Кремль прямо или опосредованно управлял с небольшими перерывами с начала XVIII и практически до конца XX века, то есть 250 лет. А у России долгая память.