Суд в Ростове оставил без движения иск родственников жертв крушения лайнера FlyDubai

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. / ТАСС /. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону оставил без движения иск к FlyDubai и Boeing от одного из родственников жертвы авиакатастрофы, которая произошла в 2016 году. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе суда.

"Исковое заявление оставлено без движения. У них есть недостатки в поданных документах, судья оставил без движения, чтобы дать им (истцу) время на устранение этих недостатков", — сказала собеседница агентства, не уточнив, до какого числа данные недостатки необходимо устранить. Ранее ТАСС сообщал, что суд принял иск к производству.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года завершал регулярный пассажирский рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на ВПП аэропорта, полностью разрушившись. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров (в том числе 44 гражданина РФ ) и семь членов экипажа.

Иски к FlyDubai

В ноябре 2017 года Всеволод Сазонов сообщал ТАСС, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд ОАЭ иск о взыскании компенсаций с авиакомпании Flydubai, его приняли к рассмотрению. По словам Сазонова, ни Flydubai, ни страховая компания до сих пор не предложили «ни одного законного возмещения» родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, «самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов» — большинству семей «были заплачены компенсации, не превышающие $10 — 20 тыс.».

Тогда же в пресс-службе авиакомпании Flydubai сообщили, что перевозчик стремится предоставить справедливые компенсации семьям пассажиров самолета Boeing 737-800, погибших при крушении лайнера в марте 2016 года в Ростове-на-Дону.

Как сообщил адвокат, слушание по делу в суде Объединенных Арабских Эмиратов продолжается до сих пор, так как «официального заключения о том, что имеется вина перевозчика — авиакомпании Flydubai, нет, есть промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия Межгосударственного авиационного комитета (МАК)».