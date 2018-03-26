Учёные выпустили юбилейный сборник «Река времени» об истории Уфы и Башкирии

Десятый по счету сборник «Река времени», посвященный истории края, презентовал 24 марта в уфимском доме-музее Сергея Аксакова доктор исторических наук Михаил Роднов.

Учёный выпускает этот сборник с 2000 года. В новом издании впервые публикуются уникальные источники по уфимскому духовенству и предпринимателям, в него вошли материалы по истории уфимского дворянства, статьи о некоторых дворянских фамилиях: о семье Кублицких, о происхождении князей Кугушевых.

«История дворянства и изучение элит — это самая остроактуальная тема сегодняшнего дня, — пояснил Михаил Роднов. — Развитие страны зависит от того, какая элита стоит у власти. Насколько она образована, современна, может ли она поступиться своими интересами. На прошедших президентских выборах мы видели столкновение разных элит: бывшей коммунистической, элиты 90-х годов прошлого века. Всё это было уже тогда. Шли абсолютно такие же дискуссии, как сейчас. Среди дворян в конце XIX— начале XX века шли ожесточенные споры, как себя вести. Одни говорили, что наши предки спасли Русь от Мамая, поляков, шведов и Наполеона, мы имеем право править. Другие говорили, что наступила другая эпоха, надо поступиться своими правами и идти в ногу со временем».

По мнению историка во второй половине XIX века общество очень изменилось, оно стало другим. После отмены крепостного права, реформы 1861 года «которая практически убила наше дворянство» 90% представителей этого сословия разорилось и они «поползли в разные стороны».

«Наши революционеры были тесно связаны с дворянством, — пояснил учёный. — Знаменитые братья Кадомцевы — это мелкопоместные дворяне. Цюрупа был женат на дочери помещика, его сестра была замужем за князем Кугушевым».

«Зал был заполнен до отказа, — поделилась своими впечатлениями участница мероприятия Светлана Соболевская. — И вот что интересно, пришли все бледные, ушли румяные. Так магнетически на всех подействовало выступление Михаила Игоревича! Мастер, большой мастер зажигать аудиторию литературным словом, краеведческими открытиями и парадоксами мысли».