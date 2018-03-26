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Мэр уволил главу Первомайского района
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Мэр уволил главу Первомайского района 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении главы администрации Первомайского района Алексея Васильева: чиновник собрался на заслуженный отдых, проработав во главе района с конца 1980-х годов.
«Глава Первомайского района уходит на пенсию с 30 марта 2018 года», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Артём Роговский.
Алексей Васильев родился в 1949 году в деревне Сосновка Омского района Омской области, говорится в его биографии на сайте мэрии Новосибирска. У чиновника два высших образования: Омский институт инженеров железнодорожного транспорта и Сибирская академия государственной службы. Администрацию Первомайского района Алексей Васильев возглавил в 1992 году, до этого с 1989 года он был председателем Первомайского райисполкома.
В феврале 2018 года Анатолий Локоть также уволил главу Дзержинского района Александра Полищука. Чиновника обвинили в нарушениях при подсчёте голосов жителей Дзержинки за общественные объекты, которые будут благоустраивать в ближайшие четыре года. После этого район возглавил бывший руководитель управления промышленности мэрии Сергей Жиров.
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