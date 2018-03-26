«Это общемировой тренд развития электроэнергетики». Минэнерго поддержало экологичное производство электричества

Новый законопроект разработан в рамках намеченных мер по развитию малой «зеленой» энергетики мощностью 15 кВт и ниже, соответствующий план был утвержден правительством России летом прошлого года. Поправки размещены на официальном сайте ведомства в разделе проектов нормативных правовых актов и посвящены стимулированию развития «зеленой» микрогенерации в стране. Ожидается, что закрепление принципов договорных отношений между частными владельцами объектов микрогенерации и крупными субъектами энергорынка теперь существенно ускорит в России развитие альтернативной энергетики и смежных отраслей.

В настоящий момент доля возобновляемых источников энергии (ветряки, солнечные батареи и т. п.) в объеме производимых в России мощностей составляет не более 5%. Отчасти виновата в этом высокая стоимость оборудования ВИЭ. На сегодняшний день во многих цивилизованных странах существует возможность частным лицам сдавать излишки электроэнергии, произведенной на личных альтернативных источниках энергии. В рамках принятых экологических программ сформированы механизмы господдержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Российский рынок малой генерации, работающей на возобновляемой энергии, сегодня не похож на мировой: в силу технологических особенностей энергосистемы и нормативного регулирования рынка 90% всех «зеленых» энергоустановок в России небольшой мощности — до 10 кВт — это автономные или гибридные системы, не включенные в ЕЭС, в то время как в мировой практике, ситуация обратная — 90% чистой энергии приходится на сетевые электростанции, а потребители зарабатывают на отпуске собственной энергии в сеть по повышенному «зеленому» тарифу. Рыночный потенциал частной сетевой «зеленой» энергетики огромен — речь идет о миллионах домохозяйств, которые могут отпускать излишки собственной энергии в сеть, повышая надежность и гибкость энергосистемы, — рассказал экспертному каналу директор НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» Антон Усачев . — Уже сегодня в России ежегодно устанавливают порядка 10 МВт солнечных установок на частных домах. С появлением более доступных форматов приобретения оборудования — льготных кредитов или лизинговых программ, а также с принятием необходимых нормативных документов, разрешающих частным потребителям продавать излишки своей электроэнергии в общую сеть, по нашим оценкам, развитие этого сегмента значительно ускорится».

В октябре 2017 года Анатолий Чубайс в интервью « Российской газете заявил о том, что за последние десять лет в России было введено 35 тысяч МВт новых мощностей в электроэнергетике, но через шесть-семь лет этот ресурс будет исчерпан, и стране грозит энергетический кризис. Глава «Роснано» призвал государство поддерживать не только модернизацию отрасли, но и проекты зеленой генерации.

В Европе и США потребителей стимулируют льготами и субсидиями для покупки «чистого» энергооборудования. Тем более, что такие проекты успешно окупаются. Не забывают, впрочем, иностранные инвесторы и про пока еще свободную эту нишу на российском рынке энергетики, торопятся ее занять. Так, в очередном форуме по энергетике участие принимал руководитель по коммуникациям в области солнечной, ветряной генерации и новых проектов крупной энергокомпании.

«Использование солнечных и ветряных генераций — это пока хоть и недостаточно развитое в России (в отличие от Норвегии Швеции , Индии, Финляндии ) направление в бизнесе, но очень перспективное. Оно предлагает новые решения в оптимизации и балансе энергопотребления, экологической безопасности. Современные технологии позволяют выполнять зарядку, к примеру, электрокара с помощью несложного приложения на смартфоне. Наша корпорация наряду с постройкой солнечных электростанций планирует здесь развивать также и бизнес зарядных станций — от этапа планирования и поставки оборудования до оказания услуг и мобильных приложений», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» финский эксперт Теро Эра.

Развитие микрогенерации на основе ВИЭ в России наиболее перспективно, в первую очередь, в зонах изолированного энергоснабжения, а также на территориях, обладающих высоким ресурсным потенциалом ветровой и солнечной энергии (регионы Юга России, Дальнего Востока, отдельные регионы Сибири и Северо-Запада) и станет возможным при внесении необходимых изменений в нормативно-правовую базу, облегчающих процедуры присоединения к сети и позволяющих владельцу объектов микрогенерации осуществлять реализацию излишков электрической энергии.

«В течение последнего десятилетия развитие распределенной генерации в сочетании с развитием интеллектуальных электрических сетей (SmartGrid) является ключевым общемировым трендом развития электроэнергетики. Одним из направлений распределенной генерации является «зеленая» микрогенерация — установка частными домовладельцами и владельцами малого бизнеса генерирующего оборудования небольшой мощности (не превышающей десятков киловатт), преобразующего энергию солнца или ветра в электрическую энергию, — рассказал «ФедералПресс» директор Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естественных монополий РАНХиГС Борис Файн. — Выработанная электроэнергия используется для собственного энергопотребления, а излишки передаются в общую сеть. Развитие технологий возобновляемой энергетики и переход к массовому выпуску оборудования за последние годы привели к его значительному удешевлению, что, при определенных условиях, делает генерацию на основе ВИЭ конкурентоспособной по сравнению с традиционной генерацией».

По мнению экспертов, плюсов «зеленой» микрогенерации немало: экологический эффект за счет сокращения объемов сжигания органического топлива, оптимизация затрат для потребителей, повышение надежности и автономности энергоснабжения, сокращение потерь при передаче электроэнергии в сетях. К числу минусов можно отнести: обязательность наличия дублирующих источников энергии в силу стахостического характера выработки электроэнергии ВИЭ, необходимость установки дополнительных приборов учета, позволяющих учитывать как прием электроэнергии, так и ее выдачу в сеть.

Сегодня в таких странах как Германия , США, Австралия оснащение крыш частных жилых домов солнечными батареями в результате реализации целенаправленной государственной политики стало уже общепринятой практикой. До настоящего времени «зеленая» микрогенерация в России пока не получила сколь-нибудь серьезного распространения. Имеются лишь единичные примеры установки фотоэлектрических панелей и ветроустановок домовладельцами, использующими выработанную электроэнергию для собственных нужд.

«Среди причин подобной ситуации можно отметить: — достаточно низкие тарифы на электроэнергию для населения, в том числе проживающего в удаленных населенных пунктах, из-за наличия системы перекрестного субсидирования, что не дает частным потребителям никаких стимулов для приобретения оборудования «зеленой» микрогенерации; — значительные первоначальные инвестиции, необходимые для приобретения и установки оборудования, замены приборов учета, технологического присоединения к сети, что не под силу большинству частных домовладельцев; — отсутствие правовых норм, позволяющих потребителям — физическим лицам продавать излишки выработанной собственной микрогенерацией электроэнергии на розничном рынке; — недостаток конкурентоспособного отечественного оборудования для «зеленой» микрогенерации», — отметил в беседе с нашим корреспондентом Борис Файн.

Добавим, что В ХМАО — Югре на прошлой неделе была запущена первая в автономии солнечная электростанция, мощность которой составила 15 кВт. Экономический эффект ожидается на уровне 300 тыс. руб/год.

«Электростанция является комбинированной: включает в себя традиционные (дизель-генератор) и возобновляемые (солнечная электростанция) источники энергии. Энергетическое оборудование оснащено поликристаллическими панелями. Общая стоимость проекта составила 1,7 миллионов рублей. Как отмечает руководитель АО «Юграэнерго», срок окупаемости электростанции составит порядка пяти лет. В дальнейшем солнечная генерация позволит экономить тариф для потребителей на 20-30%», — сообщили в Центре развития ЖКХ и энергосбережения Югры, отметив, что состав оборудования СЭС подобран с учетом климатических особенностей ХМАО.

Ввод объекта в эксплуатацию даст возможность улучшить экологическую составляющую района и значительно снизить расходы по выработке электроэнергии. Таким образом, возобновляемая энергетика в регионах перестает быть всего лишь перспективным направлением альтернативной энергетики. Процесс пошел, как говорится.

Фото: из архива ФедералПресс, пресс-службы Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры, pixabay.com