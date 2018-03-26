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Кто из дачников может лишиться своих домов?
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Кто из дачников может лишиться своих домов? 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
26 марта в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт круглый стол «Кто из дачников может лишиться своих домов?».
В ближайшее время Госдумой во втором чтении будет рассмотрен законопроект №301924-7, направленный на защиту прав владельцев легально возведённых самовольных построек. Предполагается, что документ будет дополнен нормами, корректирующими понятие самовольной постройки. Также предлагается внести в Гражданский кодекс норму, позволяющую при неисполнении хозяином участка решения о сносе или реконструкции в срок лишать собственности на землю. Минимальный срок для сноса устанавливается в три месяца, а на перестройку — от 6 месяцев до 3 лет.
— Какие изменения ждёт Закон «О самовольных постройках?» и какие поправки будут внесены в законопроект ко второму чтению?
— Какие постройки признают самовольными и обязательными к сносу?
— Каким будет штраф за не исполнения распоряжения о сносе?
К участию в дискуссии приглашены:
— президент Ассоциации «Национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» Виктор Степанович Кислов
— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
— заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев
— член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко
— первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail:n.stukova@pnp.ru
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