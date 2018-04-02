Меняйло продолжает принимать пострадавших при пожаре в Кемерово

"Приезжал сюда председатель СК РФ Александр Бастрыкин ), мы с ним вместе проводили приём потерпевших и пострадавших. Сегодня у меня тоже две семьи было", — сказал Меняйло журналистам.

Сергей Цивилев. Общение с пострадавшими при пожаре также ведет назначенный врио губернатора Кемеровской области

Цивилев стал врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.