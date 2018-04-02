Ещё
Меняйло продолжает принимать пострадавших при пожаре в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меняйло продолжает принимать пострадавших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло продолжает прием семей, пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
"Приезжал сюда председатель СК РФ (Александр Бастрыкин), мы с ним вместе проводили приём потерпевших и пострадавших. Сегодня у меня тоже две семьи было", — сказал Меняйло журналистам.
Общение с пострадавшими при пожаре также ведет назначенный врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.
Цивилев стал врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.
РИА Новости: последние новости
Цивилев назвал своей задачей на ближайшее время оценить потенциал Кузбасса Иеромонах Фотий исполнит ораторию в память о погибших в Кемерово Контролировавшие кемеровский ЧОП росгвардейцы пойдут под суд, пишут СМИ
 Ещё 114 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»929
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России130
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать76
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1412
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»340
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес Происшествия
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
00:59
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
Шоу-бизнес
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение