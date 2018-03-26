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«Стертые пешеходные переходы возвращать не планируем. Безопаснее перейти по подземному — он в 60 метрах», — глава ЦОДД.
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«Стертые пешеходные переходы возвращать не планируем. Безопаснее перейти по подземному — он в 60 метрах», — глава ЦОДД. 

Strelka Magazine 32 минуты назад
Фото: Strelka Magazine
Глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев прокомментировал ситуацию со стертыми наземными пешеходными переходами на Верхней Сыромятнической и Каланчёвской улице и высказался по поводу ограничения скоростного режима в городе.
«Стертые наземные переходы возвращать не планируем. Перейти улицу там (на Верхней Сыромятнической. — прим. ред.) безопаснее по подземному переходу — он находится в 60 метрах. Безопасность для нас — приоритет номер один, и статистика на нашей стороне.
Ограничение скорости? Это решение должно созреть, получить общественную поддержку. Люди сами должны прийти к мысли — в районе, где я живу, не надо гонять со скоростью 80 километров в час как по автобану.
Когда несколько лет назад мы вынесли этот вопрос на обсуждение с жителями, автомобилисты выступили жестко отрицательно. Нам необходимо заручиться поддержкой жителей, а также подумать, как правильно объяснить, зачем мы это делаем. Но это, конечно, апробированный в мире инструмент по сохранению жизней людей», — сказал Юрьев.
Переходы на улице Каланчёвская в районе пересечения с Садовой-Спасской и на улице Верхняя Сыромятническая в районе пересечения с улицей Земляной Вал появились в 2017 году в рамках реорганизации городского пространства, а через несколько месяцев их стерли. ЦОДД объяснил демонтаж безопасностью пассажиров: по мнению департамента, из-за зебр возникали пробки, которые затрудняли проезд транспорта. Активист Алексей Радченко подал иск к департаменту транспорта и ЦОДД в связи с ликвидацией переходов, позже к нему присоединились восемь муниципальных депутатов.
За время работы стертых наземных переходов произошло лишь одно ДТП. По мнению транспортного аналитика Аркадия Гершмана, городу нужно «не убирать зебры, а строить их». Замеры пешеходного потока у станций метро «Проспект Мира» и «Новослободская» показали, что большинство людей предпочитают наземный переход подземному.
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