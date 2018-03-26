В префектуре ВАО вручили награды по итогам работы за 2017 год

Префект Восточного округа Всеволод Тимофеев вручил Почетные грамоты префектуры работникам сферы ЖКХ, образования и охраны правопорядка округа.

Наградами за большой вклад в развитие художественного образования и эстетического воспитания детей, активную работу с молодежью и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма были отмечены коллектив ГБУ «Детская художественная школа имени И. Е. Репина и его директор Ольга Кондратьева

Почетные грамоты за образцовое выполнение своих служебных обязанностей, высокий профессионализм и мастерство, а также по результатам работы за 2017 год получили коллективы ОМВД районов Косино-Ухтомский, Измайлово, Ивановское и Новокосино.

А за большой вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства округа и в связи с Днем работников торговли префект ВАО наградил руководителя ГКУ „Дирекция заказчика ЖКХиБ Восточного округа“ Марию Паршину , и.о. руководителя ГБУ „Автомобильные дороги ВАО“ Андрея Жалнина, начальника управления ЖКХиБ префектуры Антонину Манжосину, советника этого управления Екатерину Руденко и главного специалиста Ирину Нышонкову.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО