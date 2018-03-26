В префектуре ВАО вручили награды по итогам работы за 2017 год 

Префект Восточного округа Всеволод Тимофеев вручил Почетные грамоты префектуры работникам сферы ЖКХ, образования и охраны правопорядка округа.
Наградами за большой вклад в развитие художественного образования и эстетического воспитания детей, активную работу с молодежью и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма были отмечены коллектив ГБУ «Детская художественная школа имени И. Е. Репина и его директор Ольга Кондратьева.
Почетные грамоты за образцовое выполнение своих служебных обязанностей, высокий профессионализм и мастерство, а также по результатам работы за 2017 год получили коллективы ОМВД районов Косино-Ухтомский, Измайлово, Ивановское и Новокосино.
А за большой вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства округа и в связи с Днем работников торговли префект ВАО наградил руководителя ГКУ „Дирекция заказчика ЖКХиБ Восточного округа“ Марию Паршину, и.о. руководителя ГБУ „Автомобильные дороги ВАО“ Андрея Жалнина, начальника управления ЖКХиБ префектуры Антонину Манжосину, советника этого управления Екатерину Руденко и главного специалиста Ирину Нышонкову.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО