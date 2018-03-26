Итоги отраслевого мероприятия «Энергетическое машиностроение в РФ»: локализация неизбежна

Реализация программ импортозамещения внесет новые коррективы в сферу энергетического машиностроения в России . Переход на российское оборудование и комплектующие будут стимулировать, в частности, углубление требований постановления № 719 и новую программу ДПМ-2 (договоров поставки мощности). Одним из самых перспективных центров локализации в России производств энергомашиностроения становится Свердловская область . Об этом было заявлено в Москве на отраслевом бизнес-завтраке «Энергетическое машиностроение в России».

В КРСУ отметили, что представители органов законодательной и исполнительной власти, оператора электрических сетей «Россети», генерирующих компаний и производителей энергетического оборудования обсудили опыт работы в условиях импортозамещения, законодательные изменения и планы государственных закупок, а также готовность участников рынка к снижению импорта.

Антон Митрофанов , помощник депутата Государственной думы Александра Козловского , председателя экспертного совета по энергетическому машиностроению, отметил, что государственная политика в области импортозамещения и стимулирования локализации энергетического машиностроения дает ощутимые положительные результаты: появляются новые возможности для инвестиций.

"Постановления правительства №719 и № 925, которые направлены на поддержку отечественных предприятий и предоставляют российским поставщикам преференции в закупках, эффективно работают", — сказал Антон Митрофанов.

Также, по его словам, большую роль сыграли субсидии федерального бюджета на проекты по организации производств элетротехнической элегазовой продукции — КРУЭ, элегазовых и баковых выключателей, элегазовых колонковых выключателей.

"Если три года назад обсуждались хоть какие-то возможности отверточной сборки, то сейчас с мировыми производителями идет диалог о размещении в России крупногабаритных и сложных производств почти полного цикла. Производства кабеля специального назначения и европейских муфт появились в России благодаря реализации программ импортозамещения. Так, компания Tyco Electronics локализовала производство муфт в Угличе . Развиваются собственные проекты. К примеру, в Екатеринбурге компания «Ротек» (прим. — ГК «Ренова» , в которую также входит Уральский турбинный завод) с привлечением займа ФРП разрабатывает технологию и создает производство частей горячего тракта газовых турбин", — сказал Денис Кляповский, начальник отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Минпромторга РФ.

По его словам, Минпромторг в скором времени внесет изменения в постановление Правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», которые будут направлены на расширение перечня такой продукции. Если сейчас в него попадают в основном крупные изделия, то в перспективе требования будут распространяться всё на большее число комплектующих компонентов для энергетики.

Кроме того, требования по локализации планируют включить в условия договоров поставки мощности (ДПМ-2), которые установят приоритет российских производителей, то есть генерирующие компании при реализации инвестпроектов по модернизации генерирующих мощностей должны будут закупать российское оборудование.

Минпромторг выступает за 100-процентную локализацию, хотя соглашается, что в отношении определенных позиций это не всегда эффективно и не всегда возможно. Тем не менее, пока вся технологическая цепочка не локализована в России, крупнейшие участники энергетического рынка несут большие риски. К примеру, речь на бизнес-завтраке шла об отсутствии в России ряда материалов, комплектующих и технологий для производства газовых турбин и управлениями ими.

Углубление локализации

Государственная политика ведет энергетический рынок России к углублению локализации. На поддержку предприятий с высоким уровнем локализации на территории РФ направлена политика госкомпаний и компаний с государственным участием: требования по локализации уже включаются в отбор поставщиков.

ПАО «Россети» заключила несколько долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками, где условием гарантированных закупок является пошаговая локализация. Корпоративную стратегию импортозамещения главного заказчика в российской энергетике представил Артем Алексеев , начальник управления международного сотрудничества Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети».

Среди мер государственной поддержки производителей — финансирование НИОКР, субсидии на реализацию пилотных партий, СПИК. Фонд развития промышленности с 2015 года профинансировал 236 проектов в объеме свыше 57 млрд рублей, сообщила Светлана Критская, эксперт отдела специальных инвестиционных контрактов и локализации Департамента промышленной политики ФРМ. Внешэконмобанк, в свою очередь, готов финансировать инфраструктурные проекты в рамках ДПМ-2.

Масштабный рынок сбыта

Российская энергетика представляет собой масштабный рынок сбыта. К тому же российские компании строят энергетическую инфраструктуру за рубежом, что позволяет производителям использовать госпрограммы для поставки энергетического оборудования из России в другие страны.

Приказ Минпромторга РФ № 653 предусматривает снижение к 2020 году доли импорта трансформаторов 110-220 кВ с 65% до 40%, комплектных распределительных устройств до 30% (сейчас 91% КРУЭ импортируется), высоковольтной аппаратуры с 30% до 10%. К 2020 году 60% электрических трансформаторов должны стать «российскими», то есть содержать не более 10% иностранных компонентов.

Денис Кляповский сообщил, что в ближайшее время Минпромторг представит промежуточные итоги реализации данных мер — как снизился импорт с 2015 года и как выросла доля российских компонентов. Исходя из этого, будет строиться дальнейшая программа импортозамещения, которая позволит прийти к целевым показателям.

"В России за несколько лет должен сформироваться собственный рынок энергетического оборудования. Мы выявили ряд критичных для российской энергетики ниш, в которых доля импорта достигает 100%. Спрос на эту продукцию гарантировано будет обеспечен рынком, который в течение нескольких лет сформируется в России в условиях законодательных изменений, и окупит инвестиции в локализацию", — сказал Никита Коскевич, заместитель генерального директора Корпорации развития Среднего Урала. Он добавил, что производителям, которые планируют сохранить свою долю, участвовать в госзакупках и продавать продукцию крупным заказчикам, с учетом инвестиционной фазы следует входить в реализацию проектов уже сейчас. «Для их успешной реализации Корпорация развития Среднего Урала обеспечивает всестороннюю и комплексную поддержку. Она не сводится только к подбору площадки и налоговых льгот. Наши отраслевые эксперты в энергетике имеют профильный опыт и могут обсуждать с инвестором узкоспециализированные вопросы. Мы делаем акцент на подборе надежных и компетентных партнеров, на диалоге с профильными министерствами, которые заинтересованы в реализации качественных инвестпроектов в регионе. Также посредством таких мероприятий мы обеспечиваем диалог производителей с потребителями», — отметил заместитель гендиректора КРСУ.

Позиция Свердловской области

Свердловская область является одним из крупных российских центров энергетического машиностроения. Здесь располагаются заводы Уралэлектротяжмаш, Уральский турбинный завод, которые готовы к технологическому партнерству, работают группа «СВЭЛ», компания ABB. Среди успешных примеров локализованных производств — предприятие Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ( Германия ) по изготовлению РПН для силовых трансформаторов и проекты компании «Лабара-Рус». LABARA ( Чехия ) производит в Екатеринбурге изделия из электроизоляционных и композиционных материалов, а в 2017 году ввела в эксплуатацию новый обрабатывающий центр колец и изделий большого формата для трансформаторов и гидрогенератов. Отметим, что в Свердловской области в 2017 году был заключен первый СПИК — с АО «Интер РАО — Электрогенерация», в рамках которого будет реализован инвестиционный проект по строительству нового газового энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС.