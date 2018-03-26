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Johnson & Johnson придумал новую модель работы с креативными партнерами
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Johnson & Johnson придумал новую модель работы с креативными партнерами 

Sostav.ru 42 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Создание отдельного агентства для крупного клиента — уже не новость. Подобные проекты есть у WPP и Ford (Team Detroit), Omnicom и McDonald’s (We Are Unlimited), Publicis и Mercedes-Benz (Publicis Emil). Схожим путем решил пойти Johnson & Johnson, один из крупнейших рекламодателей и владелец брендов Listerine, Neutrogena и Johnson’s Baby.
Компания завершила пересмотр креативных агентств, но не стала отказываться от сотрудничества с WPP и Omnicom. Вместо этого была придумана новая модель работы с партнерами, пишет The Wall Street Journal. Рекламные холдинги создали специальную группу агентств, которая будет обслуживать потребительские бренды J&J. Клиент также передал им некоторые обязанности, ранее выполняемые другими агентствами.
Директор по маркетингу J&J Элисон Льюис сообщила, что их целью было создание более интегрированной и гибкой модели, которая позволяет быстро привлечь профессионалов. Таким образом работа с рекламным digital контентом станет более продуктивной. Новая модель позволит избежать дублирования функций и, соответственно, повысить эффективность и сэкономить до 30% средств.
В условиях, когда креативный процесс не имеет четкого деления под различные каналы, на первое место выходит оперативность. Консолидация аккаунтов в руках холдингов будет способствовать более быстрой и слаженной работе. В нью-йоркском офисе новой структуры найдется место как сотрудникам WPP и Omnicom, так и специалистам из Google и Facebook, а также людям из специально созданного для J&J медиаагентства (Interpublic Group).
Omnicom сформировала команду под названием Velocity, куда вошли сотрудники BBDO, DDB, Roberts & Langer и сети PR-агентств. Возглавит группу Брайан Ньенхаус из We Are Unlimited, говорят источники. В свою очередь, WPP создала команду Neighborhood, включившую людей из JWT, VML, Hogarth, Geometry и PR-агентств. Кандидатура руководителя еще обсуждается, но важную роль прочат Кристал Херр из JWT, которая отвечает там за аккаунт J&J.
Объединив профессионалов в сфере креатива, digital и PR, J&J надеется найти новый подход к потребителям, уставшим от рекламы. И сделать это с помощью компактной, но эффективной команды. Подстегивает крупные компании и растущая конкуренция со стороны интернет-игроков.
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