В ЯНАО таинственная воронка бабахнула снова

В одной из ямальских «черных дыр», изучаемых во многих лабораториях, российские специалисты обнаружили уникальное явление. В ней появились признаки формирования нового выброса газа. Что это значит?

— В декабре 2017 года мы из космоса обнаружили, что в одном из кратеров, затопленном водой, вырос новый бугор и взорвался, — рассказал на форуме «Экология 2018» Василий Богоявленский , известный ученый, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН . — То есть на том же месте периодически возникает явление газогидродинамики. Как мы и предполагали, в какой-то степени работают механизмы вулканизма, накапливается давление, происходит выброс. Потом ситуация стабилизируется, часть выброшенной породы падает на дно, закрывает каналы дегазации. Потом давление снова нарастает и в определенный момент происходит очередной выброс.

И в этом уникальность явления, нам удалось доказать, что образование кратеров — не одноразовое явление, не одноразовый выхлоп газа. Там может периодически, ежегодно, раз в два или несколько лет, происходить дополнительные выбросы. И это конечно повышает риск жизнедеятельности человека в Арктике.

Точное место нахождения воронки ученые пока не раскрывают. Обещают в ближайшее время выложить подробный анализ в научном издании «Арктика: экология и экономика».

Также ученый не торопиться однозначно утверждать, что все воронки в Арктике сугубо природного происхождения.

— Один из самых известных кратеров — в пойме реки Морды-Яха на Ямале, севернее Се-Яхи, однозначно природное явление. Нам удалось взять пробы газа, проанализировать. Газ биогенный, рядом никаких скважин нет, поэтому не вызывает сомнений, что появление этой воронки имеет природный характер. Но про все кратеры, которые обнаружили в последние годы, мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что деятельность человека не способствовала их появлению. Вполне возможно, что некоторые имеют техногенный характер, — считает Василий Богоявленский.